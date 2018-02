Eflani’de Z Kütüphane açıldı

Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen ve Eflani Şehit Ali Şen Korkut Ortaokulu bünyesinde kurulan Şehit Polis Memuru Recep Çakıl Zenginleştirilmiş Kütüphane (Z Kütüphanesi) düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Törene Vali Kemal Çeber, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Eflani Kaymakamı Sinan Aşcı, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, POMEM Müdürü Mahmut Karabulut, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Şener Şen, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, emniyet personeli, muhtarlar, Şehit Polis Memuru Recep Çakıl’ın ailesi ve davetliler katıldı.

Z Kütüphanenin açılış töreninde konuşan Vali Kemal Çeber, “İşin içinde Şehit ismi, şehitlik makamı olunca, bir başka yönüyle de eğitim ve kütüphane olunca biraz daha hassaslaşıyoruz. Ben Emniyet Teşkilatının amiri, o ailenin bir ferdi ve mesleğinin üç yılını da tamamen Emniyet Teşkilatının içerisinde geçirmiş birisi olarak emniyetin belki çok bilinmeyen, çok da gösterilmeyen bir başka yüzünden bahsetmek istiyorum. Bizler hep kahraman polislerimizi terörle mücadele haberleriyle duyarız. Ama Emniyet Teşkilatı tarafından yapılan birçok sosyal proje vardır, her yıl 10 Nisan Polis Haftası etkinlilerinde değerlendirilir ve ödüllere layık görülür. Medyada polislerimizle ilgili haberler olduğu zaman vatandaşı döven polis, trafikte zulmeden polis gibi haberler görürsünüz. Bunlar olmaması gereken, hiçbirimizin, hiçbir emniyet mensubu arkadaşımın da tasvip etmediği şeyler. Objektif bir gözle bakıldığında da sokakta kalan bir çocuğun ailesini arayan, yolda kalan bir yaşlıyı evine götüren, zor durumda olanlara yardım eden polis haberleri emin olun daha fazladır. Hangi gözle bakmak istediğiniz ve meseleyi nasıl yansıtmak istediğinizle ilgili. Bu teşkilat çok fedakâr bir teşkilattır, ben üç yılımı bizzat içlerinde çalışarak geçirdiğimden biliyorum. Benim hiçbir arkadaşım tereddüt etmeden icap ettiğinde, ihtiyaç duyulduğunda vatanımızın her köşesinde görev yapar. İçinizde yoğun bir vatan, devlet ve millet sevginiz varsa, başka bir yönüyle de dininize hizmet etmek istiyorsanız, kahraman Mehmetçiklerimizin de dediği gibi Kızıl Elmaya ulaşmayı hedefliyorsanız bu duygular olmadan yapılacak işler değil. ÇOGEP Emniyet Teşkilatının yaptığı sosyal projeler, teşkilat içerisinde bu çok önemsenir. Toplumsal odaklı polislik anlayışının, vatandaşla kaynaşmanın ve halkla bütünleşmenin bir gereğidir. Bugün açacağımız kütüphane de bu faaliyetlerden sadece planlanmış olanlarından bir tanesi. Bu ve bunun gibi faaliyetlerinden dolayı Emniyet Genel Müdürlüğü ve tüm emniyet teşkilatına teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Bu kütüphane Z Kütüphane konseptindeki 10. Zenginleştirilmiş Kütüphanemiz oldu. Kütüphane açmak benim en keyif aldığım faaliyetlerden biridir. Ben her zaman söylemişimdir kitap kokusunu tablet kokusuna tercih eden birisiyim. Herkesin bol bol okumasını arzu ediyorum. Geldiğiniz ve katılımlarınız için hepinize çok teşekkür ederim. Bugüne kadar şehit olmuş tüm emniyet ve silahlı kuvvetler teşkilatları mensubu kardeşlerimi bir kez daha rahmetle yâd ediyorum. Afrin’de kahramanca mücadelesini sürdüren kardeşlerimize Allah kolaylıklar versin diliyorum dualar ediyorum. Lütfen sizde dualarınızda onları unutmayın, onların şimdi en çok dualara ihtiyacı var. Allah kahramanlarımızın yardımcısı olsun. Açılışını yapacağımız kütüphanenin Eflani’mize ve okulumuza hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından açılışı yapılan Z Kütüphane öğrencilerin hizmetine sunuldu.