Çocuklar köylerini ziyaret eden Vali’den parkın yenilenmesini istedi

Karabük Valisi Kemal Çeber, merkeze bağlı Cemaller köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Cemaller Köyü Muhtarı Adem Atay’ın davetini kırmayan Vali Çeber beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, POMEM Müdürü Mahmut Karabulut, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ve ilgili kurum müdürleriyle birlikte Cemaller Köyünü ziyaret etti.

Cemaller Köy Konağında Muhtar Adem Atay’dan köy hakkında bilgiler alan Vali Çeber, köyün taleplerini ve sorunlarını dinledi. Belirtilen talep ve şikayetlerin çözümü noktasında beraberindeki kurum müdürlerine gerekli inceleme ve araştırmanın yapılmasını ve detaylı bir çalışma yapılarak kendisine bilgi verilmesi talimatı veren Vali Çeber daha sonra vatandaşlarla sohbet etti.

Köy Konağı çıkışında kendisini bekleyen ve eskiyen oyun parkının yenilenmesini isteyen çocukların talebini kırmayan Vali Kemal Çeber, oyun parkının bir an önce yapılması için İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun’a talimat verdi.