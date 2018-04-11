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BAKKA Yönetim Kurulu Toplantısı Karabük’te yapıldı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2018 yılı Nisan ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Safranbolu ilçesinde yapıldı.Toplantıya; BAKKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Vali Kemal Çeber, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Zonguldak Valisi Ahmet Çınar,...

BAKKA Yönetim Kurulu Toplantısı Karabük’te yapıldı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2018 yılı Nisan ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Safranbolu ilçesinde yapıldı.Toplantıya; BAKKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Vali Kemal Çeber, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Zonguldak Valisi Ahmet Çınar,...

11 Nisan 2018 Çarşamba 17:17
BAKKA Yönetim Kurulu Toplantısı Karabük’te yapıldı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2018 yılı Nisan ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Safranbolu ilçesinde yapıldı.

Toplantıya; BAKKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Vali Kemal Çeber, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Bartın Valisi Nusret Dirim, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Yönetim Kurulu Üyeleri ile ajans yetkilileri katıldı. TR81 Bölgesi potansiyel yatırım alanları tespiti ve master planlarının hazırlanması, 2017 yılı Bağımsız Dış Denetim Raporunun Yönetim Kuruluna sunulması ve iç kontrol sisteminin değerlendirilmesi, TR81 Bölgesi katı atık bertarafı için hazırlanan ön fizibilite raporunun Yönetim Kuruluna sunulan toplantı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesi ve önerilerle sona erdi.
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