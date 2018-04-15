Akçasu kanyonu turizm haftasında hizmete açıldı

Safranbolu Belediyesi tarafından projelendirilen ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından desteklenen ‘Akçasu Kanyonu ve Deresi Çevre Düzenleme Projesi’ turizm haftası kapsamında hizmete açıldı.

Safranbolu’da Turizm Haftası etkinlikleri çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı. Turizm haftası kapsamında Akçasu kanyonu çevresinde yapılan arnavut kaldırımı, dere ıslahı, tarihi dokuya uygun duvar yapımı ve ışıklandırma çalışmalarını tamamlanarak hizmete açıldı.

Akçasu Mahallesi’nde düzenlenen açılışta proje hakkında bilgiler veren BAKKA Genel Sekreteri Elif Acar, projenin toplam tutarının 1 milyon 900 bin lira olduğunu söyleyerek, turistlerin daha güzel vakit geçirecekleri alanlar oluşturulduğunu, üç tescilli köprü, iki tescilli çeşmenin de gün yüzüne çıkarıldığını kaydetti. Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Şahin, Akçusu kanyonun turizme kazandırılmasının Safranbolu turizminin önemli projelerinden biri olduğunu söyledi. Şahin, “Böylesi güzel bir projenin hayata geçirilmesiyle birlikte turizm sezonunu açmak bizi ayrıca mutlu etmekte. Karabük’te turizm deyince akla Safranbolu gelmekte. Dünya Miras Listesinde yer alan bir şehrimiz. Safranbolu turizmine katkıda bulunmak için Karabük ve diğer ilçelerimizde projeleri hayata geçirmek zorunda olduğumuzu düşünüyoruz” dedi.

Ürkmezer: “Lütfen buralara çöp atmayın”

Karabük’te turizm denince akla en önde gelen yerlerden birinin Safranbolu olduğunu kaydeden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, “Ne mutlu ki, sadece Karabük’te değil, Türkiye’de turizm deyince ilk akla gelen 3 veya 5 ilçeden biri Safranbolu. Burada görev yapmak ben ve benim bütün mesai arkadaşlarım için hem gurur, hem de büyük bir sorumluluk. Bizler bir ekip olarak sürekli Safranbolu’yu nasıl daha iyi hale getiririz derdinde ve onu düşünerek bu sorumluluğun farkında olarak çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Tek başımızı hiçbir işi yapmamız mümkün değil bir ekip olarak çalışmamız gerekiyor. Sadece Safranbolu için değil, Karabük ve Türkiye için de buranın öneminin farkındayız. İçinde bulunduğumuz Akçasu kanyonunu bitirmenin huzuru ve mutluluğu içindeyiz. Bu iş burayla bitmiyor. Safranbolu gerçekten çok önemli. Sizler Safranbolu’da yaşadığınız için çok şanslısınız. Lütfen içinde bulunduğumuz alana sahip çıkalım. Burayı iyi hale getirdik. Buradan çıkan otları, yılanları ve çöpleri bizler gördük. Ama lütfen bu alanları koruyalım ve çöp atmayalım. Belediye olarak çöp taksi uygulamasını başlattık. Arayın ekiplerimiz gelsin evlerinizden çöpleri alsın. Ama yeter ki dışarıya atmayalım ve bu alanları koruyarak sahip çıkalım” diye konuştu.

Etkinlik kapsamında BAKKA Genel Sekreteri Elif Acar ve yüklenici firma yetkilisi Gökhan Sabır’a katkıları ve desteklerinden Ürkmezer tarafından plaket takdim edildi.

Konuşmaların ardından Karabük Vali Yardımcısı Numan Tahir Şimşek, Kaymakam ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, Kültür ver Turizm Müdürü İbrahim Şahin, BAKKA Genel Sekreteri Elif Acar, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır, AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Ali Kaya, CHP Safranbolu İlçe Başkanı İbrahim Ayhan’ın katılımıyla Akçasu Kanyonunun açılışı yapıldı.