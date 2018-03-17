18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma mesajı

Karabük Valisi Kemal Çeber, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çeber, mesajında, milletin, bağımsız ve özgür yaşama idealinden, milli ve manevi değerlerine sahip çıkmaktan, vatanına ve mukaddesatına olan bağlılığından hiçbir zaman ödün vermeden tarih boyunca kurduğu büyük devletlerle dünyada haklı bir saygınlık kazandığını belirtti.

Milletin, bağımsızlığı ve vatanı söz konusu olduğunda ise birbirine kenetlenerek, tüm fertleri ile tek yürek olarak, içinde bulunduğu şartların güçlüğüne bakmaksızın canı pahasına tarihin akışını da değiştiren birçok zafere imza attığını aktaran Çeber, "İşte milletimizin Çanakkale’de kardeşlik bağları içerisinde sergilemiş olduğu bu mücadele ruhu ile elde edilen büyük zafer, milletimizin önünde hiçbir gücün duramayacağının tüm dünyaya bir kez daha kanıtlandığı, tarihimize altın harflerle yazılan destanlar arasında yerini almasını sağlamıştır. İnsanlık tarihinin de en önemli dönüm noktalarından olan Çanakkale Zaferi’nde milletimizin sergilediği bu ruh, Birinci Dünya Savaşı sonucunda işgale uğrayan vatanımızın Kurtuluş Savaşı ile bağımsızlığının sağlanmasına ve milletimizin hür yaşama kararlılığının ebedi anıtının dikilmesine de vesile olmuştur. Bağımsızlığımızı vatanı ve milleti için en kıymetli varlığı olan canını feda eden kahramanlarımız sayesinde elde ettiğimiz bilinciyle, millet olarak aziz şehitlerimizi gönlümüzde yaşatarak ölümsüz kılmaya devam etmekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıl dönümünde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanı uğruna canlarını feda eden ve milletimizin gönlünde sonsuza dek yaşayacak aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sonsuz rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Karabük Belediye Başkanı Vergili ise, mesajında, Çanakkale’nin, Türk milletinin tarihi bir direnişi olduğunu kaydetti.

Türk milletinin, mevzu bahis vatan olduğunda tarihin her safhasında sahnedeki yerini aldığını ve önemli başarılara imza attığını aktaran Vergili, "Kahramanlık destanlarıyla dolu şanlı tarihimizde öyle dönüm noktaları vardır ki, sadece bizim için değil tüm insanlık için bir abidedir. Türk ve dünya tarihine damga vurmuş en önemli olaylar arasında yer alan 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi, askeri bir başarı olmaktan ziyade eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır. Çanakkale Zaferi, yok olacağı tahmin edilen bir milletin, gerektiğinde vatanı uğruna severek ölüme koşmasının anıtlaşmış örneğidir. Türk milletinin kahraman evlatlarınca kazanılan ve tarih boyunca hiçbir millete nasip olmayan yüce bir mücadelenin adıdır Çanakkale. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümü vesilesiyle, milletin birlik ve beraberlik içinde tüm zorlukların üstesinden gelebileceğini bir kez daha hatırlatıyor, vatan topraklarını savunmak üzere canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen aziz şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum." dedi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat da yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Çanakkale; binlerce yıllık mazimizde istiklal ve istikbal kararlılığımızın, iman gücünün tekrar ve teyit edilişidir. Çanakkale; Türk’ün vatanı, dini ve hürriyeti için neleri göze alıp, neleri başarabildiğini tüm dünyaya gösterdiği, günümüzde de vatanımız ve milletimiz üzerine plan kurmaya çalışanların bakıp ders almaları gereken yerdir. Önce vatanım ve dinim diyerek şehadet şerbeti içen asil ecdadın, ebet müddet asil bir nesli olabilmek arzu ve gayretiyle Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünü kutluyor, tüm şehit ve kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Ruhları şad olsun.”