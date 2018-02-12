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ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELLİ OLACAK

 Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tek başına yaşayan yaşlı kadın, komşuları tarafından 3 gün önce taşındığı evinde ölü bulundu. 

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELLİ OLACAK

 Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tek başına yaşayan yaşlı kadın, komşuları tarafından 3 gün önce taşındığı evinde ölü bulundu. 

busabahh
busabahh
12 Şubat 2018 Pazartesi 14:00
ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELLİ OLACAK

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi, Tarlabaşı Sokak’ta meydana gelen olayda, 2 katlı evin giriş katına 3 gün önce taşınan Eşe Fatma Yıldırım’ı (77) sabah saatlerinde kontrol etmek için içeri giren komşuları, yaşlı kadını yerde hareketsiz yatarken buldu. Yapılan kontrollerde Yıldırım’ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yıldırım’ın ölümünün şüpheli görülmesi üzerine eve polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, evde ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı. Yıldırım’ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Eşe Fatma Yıldırım’ın kesin ölüm sebebi, Malatya Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsinin ardından belli olacak. 
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.busabahmalatya.com 
 

İHA

Son Güncelleme: 12.02.2018 17:28
Anahtar Kelimeler:
Malatya Adli Tıp KurumuEşe Fatma Yıldırım
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