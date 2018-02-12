ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELLİ OLACAK

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi, Tarlabaşı Sokak’ta meydana gelen olayda, 2 katlı evin giriş katına 3 gün önce taşınan Eşe Fatma Yıldırım’ı (77) sabah saatlerinde kontrol etmek için içeri giren komşuları, yaşlı kadını yerde hareketsiz yatarken buldu. Yapılan kontrollerde Yıldırım’ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yıldırım’ın ölümünün şüpheli görülmesi üzerine eve polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, evde ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı. Yıldırım’ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Eşe Fatma Yıldırım’ın kesin ölüm sebebi, Malatya Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.busabahmalatya.com

