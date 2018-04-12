Öğrencilere ‘Sıfır Atık’ projesi anlatıldı

Dulkadiroğlu Belediyesi ‘Sıfır atık’ projesi kapsamında Fatih İlkokulu’nda öğrencilere bilgilendirme eğitimi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde başlatılan ‘Sıfır Atık’ projesine Dulkadiroğlu Belediyesi’nin desteği devam ediyor.

Dulkadiroğlu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürü Eshabil Emrah Coşkun, öğrencilere ‘Sıfır Atık’ projesini anlatı. Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen program kapsamında ilçe genelinde tüm okullarda bu programın uygulanmasının hedeflendiği aktarıldı.

Fatih İlkokulu konferans salonunda konuşan Coşkun, sıfır atık konusunda belediyenin hassas davrandığını söyledi.

‘Sıfır Atık’ projesinin geri dönüşümü de teşvik ettiğini dile getiren Coşkun, proje hakkında şunları söyledi:

“Sıfır Atık” kapsamında israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi ve minimize edilmesi hedeflenmektedir. Atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını da hedeflenmektedir. Düzenlenen eğitimde çocuklara, kalıcılığı sağlamak ve projenin tanıtımını yaygınlaştırmak amacıyla verilen eğitimle ilgili el broşürleri dağıtılmış ve çeşitli ikramlarda bulunulmuştur. Eğitimlerin Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ ne bağlı tüm okullarda düzenli olarak yapacağız. Düzenlenecek bu eğitimler ile geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza, giderek artan nüfus, sanayileşme, kentleşme ve tüketim sonucu giderek azalan doğal kaynaklarımızın daha verimli kullanılmasını, ülke ekonomisine katkı sağlanmasını sağlamak adına çevre bilincinin aşılanacağı düşüncesindeyiz" dedi.