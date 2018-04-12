Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 24°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
110212
ALTIN
176.331
DOLAR
4.0915
STERLİN
5.8098
EURO
5.0368

Öğrencilere ‘Sıfır Atık’ projesi anlatıldı

Dulkadiroğlu Belediyesi ‘Sıfır atık’ projesi kapsamında Fatih İlkokulu’nda öğrencilere bilgilendirme eğitimi verdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde başlatılan...

Öğrencilere ‘Sıfır Atık’ projesi anlatıldı

Dulkadiroğlu Belediyesi ‘Sıfır atık’ projesi kapsamında Fatih İlkokulu’nda öğrencilere bilgilendirme eğitimi verdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde başlatılan...

12 Nisan 2018 Perşembe 15:47
Öğrencilere ‘Sıfır Atık’ projesi anlatıldı

Dulkadiroğlu Belediyesi ‘Sıfır atık’ projesi kapsamında Fatih İlkokulu’nda öğrencilere bilgilendirme eğitimi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde başlatılan ‘Sıfır Atık’ projesine Dulkadiroğlu Belediyesi’nin desteği devam ediyor.

Dulkadiroğlu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürü Eshabil Emrah Coşkun, öğrencilere ‘Sıfır Atık’ projesini anlatı. Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen program kapsamında ilçe genelinde tüm okullarda bu programın uygulanmasının hedeflendiği aktarıldı.

Fatih İlkokulu konferans salonunda konuşan Coşkun, sıfır atık konusunda belediyenin hassas davrandığını söyledi.

‘Sıfır Atık’ projesinin geri dönüşümü de teşvik ettiğini dile getiren Coşkun, proje hakkında şunları söyledi:

“Sıfır Atık” kapsamında israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi ve minimize edilmesi hedeflenmektedir. Atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını da hedeflenmektedir. Düzenlenen eğitimde çocuklara, kalıcılığı sağlamak ve projenin tanıtımını yaygınlaştırmak amacıyla verilen eğitimle ilgili el broşürleri dağıtılmış ve çeşitli ikramlarda bulunulmuştur. Eğitimlerin Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ ne bağlı tüm okullarda düzenli olarak yapacağız. Düzenlenecek bu eğitimler ile geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza, giderek artan nüfus, sanayileşme, kentleşme ve tüketim sonucu giderek azalan doğal kaynaklarımızın daha verimli kullanılmasını, ülke ekonomisine katkı sağlanmasını sağlamak adına çevre bilincinin aşılanacağı düşüncesindeyiz" dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afşin Belediyesi’nden dev Türk bayrağı
Afşin Belediyesi’nden dev Türk bayrağı
Büyükşehir paravolley takımı finale kaldı
Büyükşehir paravolley takımı finale kaldı
Uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı
Uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim