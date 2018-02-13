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KURTULUŞ SAVAŞI’NDAN KALMA TÜFEKLER AFRİN’E HAZIR

Kahramanmaraş’ta çeyrek asırdır antikacılık yapan Cahit Alagöz, Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan antika tüfeklere gözü gibi bakıyor. Dulkadiroğlu ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde antikacılık yapan Cahit Alagöz, Kahramanmaraş’ın kurtuluşunda kullanılan antika tüfek ve silahlarıyla Afrin’de göreve hazır olduğunu söyledi.

KURTULUŞ SAVAŞI’NDAN KALMA TÜFEKLER AFRİN’E HAZIR

Kahramanmaraş’ta çeyrek asırdır antikacılık yapan Cahit Alagöz, Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan antika tüfeklere gözü gibi bakıyor. Dulkadiroğlu ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde antikacılık yapan Cahit Alagöz, Kahramanmaraş’ın kurtuluşunda kullanılan antika tüfek ve silahlarıyla Afrin’de göreve hazır olduğunu söyledi.

busabahh
busabahh
13 Şubat 2018 Salı 10:48
KURTULUŞ SAVAŞI’NDAN KALMA TÜFEKLER AFRİN’E HAZIR

Kahramanmaraş’ın kurtuluş yıl dönümünde tarihi silahların bakımını yapan ve tüfekleri kendisinden sonraki nesillere aktarmak isteyen Alagöz, 1900’lü yıllarda Türk mühendisleri tarafından yapılan tüfeklerin birçoğunun sergi amaçlı kullanıldığını da söyledi. Alagöz, “Bunlar bize atamızın, dedemizin kurtuluş mücadelesinde kullanılmış orijinal tüfekler. Tüfeklerin tamamı kullanılmış ve hepsinin bir anısı bulunuyor. Atamızdan dedemizden bizlere kadar gelmiş değerli ürünlerdir. 12 Şubat Kurtuluş Bayramı geldiği zaman bizde bir heyecan başlar ve bütün alanlarımızı bayraklarla donatırız. Bende antika dükkanımda bulunan yaklaşık 50 silahımı çıkartır, bütün bakımlarını yapar, ecdadımızı yad ederim. Kahramanmaraş, kahramanlık unvanını alan ilk şehirdir. Biz hiçbir zaman bu vatanımızı, bu milletimizi böldürmeyeceğiz. Bugüne kadar gelmiş bu tüfeklerin bakımlarını en güzel şekilde saklayıp gelecek nesillere aktarmak istiyorum. Bu silahların birçoğu kendi ecdadımızın yaptığı silahlardır. Benim de bir hayalim var kendi şehrim adına kahramanlık müzesi yapmak istiyorum” şeklinde konuştu.

AYNI SİLAHLARLA, İMAN GÜCÜYLE SAVAŞMAYA HAZIRIZ

Afrin’de devam eden ‘Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak istediğini söyleyen Alagöz, “Aynen dedelerimizin yolundan ve bundan 100 yıl önce vatan toprağımızın her türlü tehlikeye karşı korunması, bağımsız bölünmez bütünlüğümüzü korumak için dedelerimizin kullandığı bu silahları sandığından çıkartıp Afrin’e gitmek istiyorum. Kahramanmaraş harbinde nasıl bu silahlar kullanıldıysa biz de yine aynı silahlarla iman gücüyle savaşmaya hazırız” ifadesini kullandı.(İHA)

İHA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşAntika TüfeklerAfrin
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