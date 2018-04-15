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KMTSO’da Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri seçimi yapıldı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın (KMTSO) 2018-2022 döneminde görev yapacak Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri bugün gerçekleştirilen seçimle belirlendi.KMTSO hizmet binasında gerçekleştirilen seçimde, 3 bin 645 üye 2018-2022 yıllarında...

KMTSO’da Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri seçimi yapıldı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın (KMTSO) 2018-2022 döneminde görev yapacak Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri bugün gerçekleştirilen seçimle belirlendi.KMTSO hizmet binasında gerçekleştirilen seçimde, 3 bin 645 üye 2018-2022 yıllarında...

15 Nisan 2018 Pazar 14:40
KMTSO’da Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri seçimi yapıldı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın (KMTSO) 2018-2022 döneminde görev yapacak Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri bugün gerçekleştirilen seçimle belirlendi.

KMTSO hizmet binasında gerçekleştirilen seçimde, 3 bin 645 üye 2018-2022 yıllarında Kahramanmaraş iş dünyasına yön verecek kadroyu seçmek için sandık başına gitti. KMTSO üyeleri, 29 meslek grubunda 163 meslek komitesi üyesini ve 67 meclis üyesini seçti.

KMTSO Başkanı Serdar Zabun, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, “Şehrimiz ve iş dünyamızın kalkınması için çalışarak uzun ve yorucu bir dönemi nihayetlendirdik. Bugün burada demokrasinin en güzel örneklerinden birisini sergileyerek seçimlerimizi tamamladık. Eski Meslek Komitesi ve Meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Göreve gelen yeni sanayici ve tüccar arkadaşlarla birlikte Kahramanmaraş’a daha fazla hizmet etmeye, yeni bir vizyonla şehrimiz için daha çok koşmaya devam edeceğiz’’ dedi.
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