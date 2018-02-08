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Kahramanmaraş’ta kortej yürüyüşü

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi.Valilik önünde başlayan kortej yürüyüşü, Atatürk Meydanı’nda son buldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet...

Kahramanmaraş’ta kortej yürüyüşü

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi.Valilik önünde başlayan kortej yürüyüşü, Atatürk Meydanı’nda son buldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet...

08 Şubat 2018 Perşembe 16:24
Kahramanmaraş’ta kortej yürüyüşü

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi.

Valilik önünde başlayan kortej yürüyüşü, Atatürk Meydanı’nda son buldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, emperyalist güçlerin Türkiye üzerinde oynadığı oyunlara dikkati çekti. Erkoç, oyunların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bertaraf edileceğini söyledi. Erkoç, “Türkiyemizin etrafı kuşatılmaya çalışılmakta, vesayet savaşı yürütülmektedir. Emperyalist güçler, terör örgütlerini sınır boylarına yerleştirerek ülkemizin istiklalini ve istikbalini karartmaya çalışmakta. Aziz vatanımızın bütünlüğüne bekasına karşı kasıtta bulunmaktalar. Ama hamdolsun cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu aziz millet ayağa kalktı. Kahraman ordumuz bu alçaklara haddini bildirmektedir. Kahramanmaraş’ımız 12 Şubat 1920’de nasıl birlik ve beraberlik içindeler ise, bugün de omuz omuza Suriye topraklarında huzur, barış ve kardeşlik hukuku için görev yapan askerlerimizin de arkasındadır. Bu aziz millet cumhurbaşkanımızın liderliğinde geleceğe güçlü adımlarla yürüyecektir” dedi.

Kortej yürüyüşüne, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, Emniyet Müdürü Doğan İnci, AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir, ilçe belediye başkanları, kuvayi milliyeciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kentte kurtuluş bayramı kutlamaları 12 Şubat gününe kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.
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