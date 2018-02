Dulkadiroğlu Belediyesi’nden 12 Şubat’ta 12 bin Türk bayrağı

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi, 12 Şubat Kurtuluş Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 12 bin Türk bayrağı dağıttı.

Bayrak dağıtımında konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, milli birlik ve beraberlik ruhunu en güzel şekilde yansıtmak amacıyla her yıl 12 Şubat ve 15 Temmuz etkinliklerinde Türk bayrağı dağıttıklarını söyledi.

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde her zamankinden daha güçlü bir şekilde milli birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu belirten Başkan Okay, “Milli mücadelemizin yıl dönümünde vatandaşlarımızla 12 bin adet bayrağı buluşturduk. Geçtiğimiz yıl 12 Şubat Kurtuluş gününde ve 15 Temmuz Demokrasi gününde bayrak dağıtımı gerçekleştirmiştik. Burada amacımız milli mücadele ruhunu bu güzel meydanlara en iyi şekilde yansıtmaktır. 98 yıl önce kurtuluş mücadelesi veren atalarımız ne yaptıysa, bugün onların torunları Afrin’de de onu yapmaktadır. Bağımsızlığımızı ve milli birlik beraberliğimizi her şeyin üzerinde tutuyoruz. 100 yıl önce ne yapıldıysa bugün de aynı şey yapılmaktadır. Yediden yetmişe herkes burada ve milli birlik ruhuna katkı sağlamaktadır. Tüm hemşerilerime bu güzel etkinliğe gösterdikleri duyarlılıktan dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.