Büyükşehir paravolley takımı finale kaldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Paravolley (Oturarak Voleybol) Takımı 2’inci etap maçlarını da kazanarak namağlup finallere kaldı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Paravolley 1. Lig C Grubunda mücadele eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Paravolley Takımı 1. Etap maçlarının üçünü de kazanarak 9 puanla grubunda lider olmuştu.

İkinci etap maçlarını da kazanarak liderliğini devam ettiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Paravolley Takımı namağlup olarak grubu lider tamamladı. Adana Ayyıldız Spor Kulübünü 3-1, Bolu Gençlik Merkezi Spor Kulübünü 3-0 ve Kırıkkale Tüm Engelliler Spor Kulübünü 3-0 yenerek puanını 18’e yükseltti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Paravolley Takımı ikinci etap maçlarında da

A, B ve C grubu olarak üç grupta oynanan maçlara her grupta dört takım olmak üzere 12 takım katıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Paravolley Takımı 18 puanla grubunu lider tamamladı ve finallere kaldı.

Nisan ayının son haftasında yapılması planlanan final maçlarına katılacak olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Paravolley Takımı final maçlarında 6 takımla mücadele edecek.