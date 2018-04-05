Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 21°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114844
ALTIN
172.100
DOLAR
4.0438
STERLİN
5.6590
EURO
4.9437

Afşin Belediyesi’nden dev Türk bayrağı

Afşin Belediyesi tarafından Cevlanlıoğlu İbrahim Efendi Kapalı Semt Pazarı’nın çatısına dev Türk bayrağı boyaması yapıldı.Afşin Belediyesi, Cevlanlıoğlu İbrahim Efendi Kapalı Semt Pazarı’nın çatısına dev Türk Bayrağı boyaması...

Afşin Belediyesi’nden dev Türk bayrağı

Afşin Belediyesi tarafından Cevlanlıoğlu İbrahim Efendi Kapalı Semt Pazarı’nın çatısına dev Türk bayrağı boyaması yapıldı.Afşin Belediyesi, Cevlanlıoğlu İbrahim Efendi Kapalı Semt Pazarı’nın çatısına dev Türk Bayrağı boyaması...

05 Nisan 2018 Perşembe 17:31
Afşin Belediyesi’nden dev Türk bayrağı

Afşin Belediyesi tarafından Cevlanlıoğlu İbrahim Efendi Kapalı Semt Pazarı’nın çatısına dev Türk bayrağı boyaması yapıldı.

Afşin Belediyesi, Cevlanlıoğlu İbrahim Efendi Kapalı Semt Pazarı’nın çatısına dev Türk Bayrağı boyaması yaptı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven şunları söyledi:

"Mazlumlara adalet götürmek ve sınır güvenliğimizi korumak için başlattığı seferimiz devam ediyor. Bizi bir araya toplayan, bir arada tutan değerler var. Bu değerlerin en başından bayrağımız geliyor. Bu bayrağın gölgesini Rabbim bizlerden eksik etmesin. Biz de Afşin Belediyesi olarak geçtiğimiz yıllarda hizmete açılan ve 3 bin 330 metre kare alana kurulu olan pazarımızın çatısına devasa Türk bayrağı motifi işledik. Yaptığımız çalışma yüzlerce metre yükseklikten dahi görülebilmekte. Türk bayrağını gördükçe bizim moralimiz düzeliyor. Bu bayrağı gördükçe bizim birlik ve beraberliğimiz artıyor."
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyükşehir paravolley takımı finale kaldı
Büyükşehir paravolley takımı finale kaldı
Uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı
Uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı
Özlem Yıldız Kahramanmaraş’a geliyor
Özlem Yıldız Kahramanmaraş’a geliyor

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim