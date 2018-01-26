ŞİDDET YOKSUN BIRAKIYOR

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim Semineri dün düzenlendi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün toplantı salonunda SGK personelleri için gerçekleştirilen ve tam gün devam eden seminere, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, SGK İl Müdürü Yardımcısı Bekir Polat, SGK personelleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardında seminerin açılış konuşmasını Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut yaptı. Bulut, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli bir insan hakkı ihlali olan kadına yönelik şiddetin; kadınların sosyal, ekonomik ve siyasal yaşamda yerlerini alma haklarından çeşitli biçimlerde yoksun kalmalarına, bunun da ötesinde fiziksel ve ruhsal sağlık sorunları yaşamalarına, sakat kalmalarına ve hatta yaşamlarını yitirmelerine neden olduğunu söyledi.

KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLÜYOR

Belirlenmiş olan sloganlarıyla çeşitli etkinlikler yapıldığını ifade eden Bulut, “Bakanlığımız, kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğu inancıyla çalışmalarını sıfır tolerans ilkesiyle; kadına yönelik şiddetle mücadelede yasal çalışmalar, eğitim ve farkındalık artırma çalışmaları, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu artırma, şiddet mağduru kadınların korunması ve desteklenmesine yönelik kurumsal mekanizmaların güçlendirilmesi başlıkları altında çok boyutlu ve tüm tarafların katkısı ile kararlılıkla sürdürmektedir. Bakanlığımız tarafından 2017 yılı içerisinde ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’ kapsamında kampanya sloganı olarak ‘Kadına şiddet insanlığa ihanettir!’ belirlenmiş olup söz konusu gün kapsamında çeşitli etkinlikler yapılmıştır” diye konuştu.

PANKARTIMIZ İLE BİRLİKTE YER ALDIK

Günün anlam ve önemini belirten afişlerin asılmasını sağladıklarını kaydeden Bulut, “Söz konusu etkinliklerimizden bir bahsetmek gerekirse; 26 Kasım 2017 Pazar günü İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Bakanımız Sayın Dr. Fatma Betül Sayan Kaya’nın katılımlarıyla kapsamlı bir organizasyon gerçekleştirilmiştir. Malatya İli olarak Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerimiz ile birlikte bizler de katılım sağladık. İlimizde ise Belediyelerimizin de desteği ile billboardlara günün anlam ve önemini içeren afişlerin asılmasını sağladık. 25 Kasım Cumartesi günü ilimizde gerçekleşen Evkur Yeni Malatyaspor – Beşiktaş futbol müsabakası esnasında yeni stadyumda da ‘kadına şiddet insanlığa ihanettir!’ pankartımız ile birlikte yer aldık” şeklinde konuştu.

İL EYLEM PLANI OLUŞTURULDU

Farkındalık çalışmalarının devam edeceğini açıklayan Bulut, “22-23-24 Kasım 2017 tarihleri arasında ilimizde 2018-2021 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı gerçekleştirilmiş ve sonunda 2018-2021 yıllarını kapsayan İl Eylem Planı oluşturuldu. İl eylem planı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu tarafından kabul edilerek 1 Ocak 2018 itibariyle yürürlüğe girmiştir. 5 Aralık 2017 tarihinde Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde Battalgazi ve Yeşilyurt merkez ilçelerimizin muhtarlarına yönelik olarak Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri gerçekleştirdik. Ayrıca birçok farkındalık çalışmalarımız hâlihazırda devam etmektedir. İl Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülen iş ve işlemler esnasında iş birliğine ihtiyaç duyduğumuz hizmetler konusunda bugüne kadar vermiş olduğunuz destekler nedeni ile sizlere teşekkür ederim. İşbirliğimizin artarak devam etmesini temenni ediyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

HEPİMİZ BİR ANNENİN EVLATLARIYIZ

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim Seminerini düzenledikleri için İl Müdürü Rasim Bulut’a teşekkür eden SGK İl Müdürü Yardımcısı Bekir Polat da, “Seminer verecek arkadaşlar, verdikleri seminerin çok faydalı olacağından eminim. Bir defa kadın toplumumuz da çok önemli bir yere sahiptir. Gerek çalışma hayatımızda, gerek ailemizde, hepimiz bir annenin evlatlarıyız. Anne kadın demektir, dolayısıyla Peygamber Efendimizin (sav) söylediği gibi, ‘Cennet annelerimizin ayakları altındadır.’ Bu seminerin İl Müdürlüğümüze faydalı olacağı, personelimize faydalı olacağına inanmaktayım. Rasim Bey’e, bu semineri düzenlediği içinde teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından seminer Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) Müdürü Berna Bal Oğuztürk’ün sunumu ile devam etti.