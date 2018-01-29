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Yörükler Aliağa’yı Türkiye’ye tanıttı

İzmir’in Aliağa ilçesinde 7 ay önce faaliyet göstermeye başlayan Aliağa Yörükler Derneği, THM Sanatçısı Fatoş Kadıoğlu’nun “Yörük Kızı” programında Aliağa’yı ve Yörük kültürünü Türkiye’ye tanıttı.THM Sanatçısı...

Yörükler Aliağa’yı Türkiye’ye tanıttı

İzmir’in Aliağa ilçesinde 7 ay önce faaliyet göstermeye başlayan Aliağa Yörükler Derneği, THM Sanatçısı Fatoş Kadıoğlu’nun “Yörük Kızı” programında Aliağa’yı ve Yörük kültürünü Türkiye’ye tanıttı.THM Sanatçısı...

29 Ocak 2018 Pazartesi 13:49
Yörükler Aliağa’yı Türkiye’ye tanıttı

İzmir’in Aliağa ilçesinde 7 ay önce faaliyet göstermeye başlayan Aliağa Yörükler Derneği, THM Sanatçısı Fatoş Kadıoğlu’nun “Yörük Kızı” programında Aliağa’yı ve Yörük kültürünü Türkiye’ye tanıttı.

THM Sanatçısı Fatoş Kadıoğlu’nun “Yörük Kızı” programına Aliağa Yörükler Derneği Başkanı Erhan Küçük, dernek yöneticileri ile birlikte yaklaşık 50 kişi katıldı. Programda sahne alan zeybek ekibi, oyunlarıyla geceye renk kattı. Aliağa’nın birbirinden lezzetli yöresel yemeklerinin de tanıtımı yapıldı.

Aliağa’da çok sayıda Yörük olduğunu söyleyen dernek başkanı Erhan Küçük, “Aliağa’daki bütün köylerimizi teker teker gezerek derneğimizi tanıttık yaklaşık 16 köyümüzde gençlik temsilciliği kurduk. Aliağa’da kültürüne sahip çıkmak isteyip de, bugüne kadar dernek olmadığı için büyük hasretle bu oluşumu bekleyen binlerce insanımıza ulaştık” dedi.
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