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Yeni açılan hastaneye duygulandıran ziyaret

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, projesinin her aşamasında yer aldığı yeni açılan Torbalı Devlet Hastanesine Tıp Bayramı nedeniyle ziyarette bulundu. İlçedeki ilk devlet hastanesinin ilk başhekimi olan 89 yaşındaki Dr. Mete...

Yeni açılan hastaneye duygulandıran ziyaret

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, projesinin her aşamasında yer aldığı yeni açılan Torbalı Devlet Hastanesine Tıp Bayramı nedeniyle ziyarette bulundu. İlçedeki ilk devlet hastanesinin ilk başhekimi olan 89 yaşındaki Dr. Mete...

14 Mart 2018 Çarşamba 15:00
Yeni açılan hastaneye duygulandıran ziyaret

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, projesinin her aşamasında yer aldığı yeni açılan Torbalı Devlet Hastanesine Tıp Bayramı nedeniyle ziyarette bulundu. İlçedeki ilk devlet hastanesinin ilk başhekimi olan 89 yaşındaki Dr. Mete Ulusoy da yeni hastanede Başhekim Opr. Dr. Şenol Topçu’yu ziyaret etti.

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez Ak Parti İlçe Başkanlığı döneminde “en büyük hayalim” dediği yeni devlet hastanesine Tıp Bayramı ziyaretinde bulundu. Torbalı Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Şenol Topçu, “Küçük Menderes Havzasının en modern hastanesine sahip olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Oldukça başarılı operasyonlara imza atıyoruz. Çevre ilçelerden vatandaşlarımız da geliyor. Oldukça güçlü bir kadromuz oldu. Tıp Bayramını bu yıl çok iyi bir hastanede kutluyoruz” dedi.

Devlet hastanesinin ilk başhekimi olan ve 20 yıl ilçede görev yapan 89 yaşındaki Dr. Mete Ulusoy da 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle ziyarete katıldı. Görüşmede duygulu anlar yaşandı. Dr. Mete Ulusoy ilçedeki yeni devlet hastanesini çok beğendiğini, özellikle teknolojik altyapısından, mimarisinden etkilendiğini söyledi.

“Bu hastane benim haylimdi”

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, ilçenin öncelikli hedeflerinden birsinin modern bir Devlet Hastanesi olduğunu, uzun uğraşlar sonucu bu amaçlarına ulaştıklarını belirterek, “Yer tahsisi konusunda Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu, yapımında Başbakanımız Binali Yıldırım ve İzmir milletvekillerimiz çok büyük katkı sundu. Şimdi 250 yataklı, son derece modern bir hastanenin haklı gururunu yaşıyoruz. Tıp Bayramını daha anlamlı, doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza yakışır bir ortamda kutluyoruz. Hep birlikte bir hedef belirledik, o hayalimizi adım adım gerçekleştirdik. Bu yıl iki sevinci bir arada kutluyoruz. Zaman zaman yaşanan ve sağlık çalışanlarına yönelik sınırları aşan davranışlardan, yorumlardan herkesin kaçınması için ortak duyarlılık bekliyoruz” şeklinde konuştu.
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