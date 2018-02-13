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Uzmanlar “Spermdeki kanın nedenini” anlattı

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Bumin Örs, spermde kan görmenin nedenlerini ve tedavi yöntemlerini anlattı.Spermde kan görülmesinin nedenlerini ve tedavi yöntemlerini anlatan Medical Park İzmir Hastanesi Üroloji Kliniği’nden Op. Dr. Bumin Örs, spermden...

Uzmanlar “Spermdeki kanın nedenini” anlattı

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Bumin Örs, spermde kan görmenin nedenlerini ve tedavi yöntemlerini anlattı.Spermde kan görülmesinin nedenlerini ve tedavi yöntemlerini anlatan Medical Park İzmir Hastanesi Üroloji Kliniği’nden Op. Dr. Bumin Örs, spermden...

13 Şubat 2018 Salı 12:24
Uzmanlar “Spermdeki kanın nedenini” anlattı

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Bumin Örs, spermde kan görmenin nedenlerini ve tedavi yöntemlerini anlattı.

Spermde kan görülmesinin nedenlerini ve tedavi yöntemlerini anlatan Medical Park İzmir Hastanesi Üroloji Kliniği’nden Op. Dr. Bumin Örs, spermden kan gelmesinin tıptaki adının hemospermi olduğunu söyledi. Hemosperminin 40 yaş altı kişilerde genellikle çok ciddi bir sebepten oluşmadığını aktaran Örs, “Genellikle nedenler enfeksiyon ve travmaya bağlı çarpma, düşme, vurma, kalça kırıkları gibi nedenlerden karşımıza çıkıyor. 40 yaşın üstünde gelen hastalarımızı ise çok ciddiye alıyoruz. Bu yaş gurubunda prostat kanseri ve testis kanseri nedenli olarak spermde kan görülebiliyor. 40 yaş üstü hastalarda kanser taraması yapılması bu nedenle önerilir” dedi.

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların da spermden kan gelmesine sebep olabileceğini kaydeden Örs, “Penis kanalının iltihaplanması ve yumurtalığın iltihaplanması spermde kan görülmesine neden olabiliyor. Enfeksiyonlar fizik muayeneyle, çeşitli kültür testleriyle ortaya konulabiliyor ve bunlara yönelik tedavi oluyorlar. Hastaların aslında kanamayla ilgili başvururken en çok korktukları durum acaba ben kanser miyim sorusu. 40 yaşından sonraki hastalar için ileri inceleme yapmak gerekiyor. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsa bu kanserlerin tedavileri mevcut. Bunun haricinde sistemik bazı hastalıklar da kanser ve enfeksiyon olmadan bizim karşımıza gelebiliyor. Bu tip hastalar, özellikle bir hastanın kontrol edilemeyen hipertansiyon olması kanama bozukluklarının olması karşımıza sperm içerisinde kanla karşılaşmamıza neden olabiliyor” diye konuştu.
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