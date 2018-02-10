Türk müziğinin usta sesleri Gürcistan’da

Gürcistan’ın Batum kentindeki beş yıldızlı Sheraton Oteli, Şubat ayında düzenleyeceği gala geceleriyle Türk müzik dünyasının usta seslerini konuk edecek.

Türk rock müziğinin usta temsilcisi Haluk Levent, 14 Şubat Çarşamba gecesi ilk kez Batum’da sahne almanın heyecanını yaşayacak. Gece için özel bir repertuvar hazırlığındaki Haluk Levent, unutulmaz bir konsere imza atacak. Yıldızlı gecelerin diğer bir ismi ise “Kuzeyin Oğlu” lakaplı Volkan Konak olacak.

Karadeniz bölgesinin yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından sevenleri olan güçlü yorumcu Volkan Konak ise 16 Şubat Cuma gecesi Batum Sheraton Otel’de en güzel şarkılarını seslendirecek. Mart ayında da iki sürpriz isimi ağırlayacaklarını belirten yetkililer, Batum’da yıldızlı gecelerin her ay tüm hızıyla süreceğini söyledi.