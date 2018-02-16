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Şehitlerin cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi

İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü’nden kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düşen askeri eğitim uçağında şehit olan askerlerin cenazelerinin İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından memleketlerine uğurlanacağı öğrenildi.Askeri...

Şehitlerin cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi

İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü’nden kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düşen askeri eğitim uçağında şehit olan askerlerin cenazelerinin İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından memleketlerine uğurlanacağı öğrenildi.Askeri...

16 Şubat 2018 Cuma 17:03
Şehitlerin cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi

İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü’nden kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düşen askeri eğitim uçağında şehit olan askerlerin cenazelerinin İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından memleketlerine uğurlanacağı öğrenildi.

Askeri eğitim uçağı, İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü’nden kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düştü. İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü’nden 3 kilometre uzaklıkta düşen uçakta Havacı Yüzbaşı Yunus Bal ile Havacı Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan şehit oldu. Şehitlerin cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Şehitlerin cenazeleri, memleketleri Bursa ve Ankara’ya gönderilecek.
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