Seferihisar çalışmalara başladı

Seferihisar Belediyesi ve Cittaslow Türkiye Ağı, yerel yönetim vizyonunu Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen “Sürdürülebilir kalkınma hedefleri” doğrultusunda uyarlama ve geliştirme çalışmalarına başladı.

Türkiye’nin ilk sakin şehri (Cittaslow) Seferihisar, sürdürülebilir kalkınma vizyonu için de yerel yönetimlere öncü olacak bir model geliştirmeye hazırlanıyor.

İnsanlığın geleceği ve yaşamın sürdürülebilirliği için önümüzdeki 15 yıl içinde gerçekleştirilmesi öngörülen “2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri”, 17 küresel hedef ve 169 alt hedef, 2015 yılında Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tüm dünyada geniş katılımlı etkinliklerle duyurulmuş ve BM tüm dünyada yerel yönetimlere çağrıda bulunmuştu. O tarihten bu yana dünyanın önemli metropol şehirlerinde sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin nasıl yerelleştirileceği ve ne tür yerel stratejiler uygulanması gerektiği konuları tartışılırken, Türkiye’de ilk defa Seferihisar Belediyesi, Birleşmiş Milletler’in bu çağrısına kulak vererek inisiyatif aldı ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile yerel yönetim stratejilerinin uyumlandırılması faaliyetlerini 1 Şubat tarihinde gerçekleştirdiği bir çalıştayla hızlandırdı.

Son bir yıldır belediyede yapılan ön hazırlık çalışmalarının neticelendirildiği ve sürdürülebilirlik kavramının tarihsel gelişimi ile dünyadan yerel deneyimlerin paylaşıldığı çalıştay sonucunda, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer liderliğinde kurulan Sürdürülebilirlik Komitesi faaliyetlerine başladı. Seferihisar Belediyesinde sürdürülebilirlik stratejisinin geliştirilmesini ve yerel yönetimlerin sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle gelişmesini amaçlayan çalışmalar; tarım 2.0, turizm, geri dönüşüm, temiz enerji, inovasyon, yeşil ekonomi ve akıllı şehirler gibi sürdürülebilirlik literatüründe bulunan kavramlar temelinde tüm yerel uygulamalar için kapsamlı bir kalkınma performansını içeriyor.

Yerel yönetim hizmetlerinin, sürdürülebilir kalkınma hedefleri perspektifiyle hizalanmasının sağlanacağı bu süreçte; Türkiye Cittaslow Ağı başkenti olan Seferihisar’ın uygulayacağı kalkınma modelinin diğer Cittaslow şehirlerinde de yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu nedenle, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ve 2016 tarihli Habitat III Zirvesi’nin en önemli çıktısı olarak kabul edilen yeni kentsel gündem prensiplerini gerçekleştirmeyi kabul eden 17 Cittaslow şehri, 28 Ekim 2017 tarihli Cittaslow Türkiye 12. Koordinasyon Toplantısında özel bir taahhütname imzaladı.

Seferihisar Belediyesi sürdürülebilir kalkınma çalışmalarının sonucu olarak Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesine (UN GLOBAL COMPACT) imzacı olarak katılmayı, bununla birlikte tüm dünyaya Seferihisar’ın sürdürülebilirlik performansını duyurmak amacıyla, Türkiye’de ilk kez bir yerel yönetim tarafından hazırlanacak olan Sürdürülebilirlik Raporunu Küresel Raporlama İnisiyatifi’nin (GRI) belirlediği standartlarda yayımlamayı ve en önemlisi özel sektörden sivil toplum kuruluşlarına değin sürdürülebilirlik konusunda katkı vermeye hazır tüm potansiyel paydaşlara bir davet çağrısında bulunmayı hedefliyor.