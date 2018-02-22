Sanatın ve sanatseverin adresi Buca

Buca’yı sanat ve sanatçıyla buluşturup İzmirli sanatseverlerin vazgeçilmez adresi haline gelen Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi, düzenlediği birbirinden eşsiz sanat faaliyetleriyle tüm kentli için cazibe merkezi oldu. Tüm İzmirlileri birbirinden renkli ve çeşitli sanat dallarıyla buluşturan Merkez, iki yılda düzenlediği 168 konser, 54 söyleşi, 40 sergi ve 65 tiyatroyla sanatın kalbini Buca’da attırdı.

Buca sanatın merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Buca’yı yılın 365 günü sanatla buluşturan Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi, kuruluşundan bu yana düzenlediği konser, panel ve etkinliklerle sanatın ve sanatçıların göz bebeği oldu.

Tarihi dokusuyla dikkat çeken, 2015 yılı Kasım ayında kapılarını açan Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi kısa sanat geçmişinde yüzlerce etkinliği bünyesinde gerçekleştirme başarısı gösterdi.

Bucalıları yıl boyunca her gün farklı bir etkinlikle buluşturma hedefiyle yola çıkan Merkez, iki yıllık zaman diliminde birbirinden değerli sanatçıların verdiği 168 konser, konusunda uzman isimler tarafından gerçekleştirilen 54 söyleşi-panel, resim, heykel, kukla gibi branşlarda eserlerin yer aldığı 40 sergi, 65 tiyatro ve film festivali galalarına ev sahipliği yaptı.

Birbirinden ünlü sanatçıları Bucalılarla buluşturan Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezi, Türk müziğinden jazza geniş bir yelpazeyi kapsayan müzik dinletileri, şiir akşamları, belgesel film gösterimleri, kukla ve oyuncak sergileri, edebiyat söyleşileri ile sanatın birbirinden farklı her dalına uzanan etkinlikleriyle sanatseverleri ağırlıyor.