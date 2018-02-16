Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116152
ALTIN
163.212
DOLAR
3.7496
STERLİN
5.2566
EURO
4.6611
 Malatya’da yapılacak 
 Malatya’da yapılacak 
41 KİŞİ YAKALANDI
41 KİŞİ YAKALANDI
AMPUTE İKİNCİ YARIYA HAZIRLANIYOR
AMPUTE İKİNCİ YARIYA HAZIRLANIYOR
BİLETLER SATIŞA ÇIKTI
BİLETLER SATIŞA ÇIKTI
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ’NDEN ‘ATATÜRK VE MALATYA’ SERGİSİ
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ’NDEN ‘ATATÜRK VE MALATYA’...

Şampiyon kızlardan Başkan Gönenç’e teşekkür ziyareti

Okullar arası namağlup İzmir İl Şampiyonu olan ve tamamı Bergama Belediyespor Kulübü lisanslı sporcularından oluşan, Mualla Ersezgin Ortaokulu Yıldız Kız Basketbol Takımı, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç’i ziyaret etti.Mualla...

Şampiyon kızlardan Başkan Gönenç’e teşekkür ziyareti

Okullar arası namağlup İzmir İl Şampiyonu olan ve tamamı Bergama Belediyespor Kulübü lisanslı sporcularından oluşan, Mualla Ersezgin Ortaokulu Yıldız Kız Basketbol Takımı, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç’i ziyaret etti.Mualla...

16 Şubat 2018 Cuma 10:56
Şampiyon kızlardan Başkan Gönenç’e teşekkür ziyareti

Okullar arası namağlup İzmir İl Şampiyonu olan ve tamamı Bergama Belediyespor Kulübü lisanslı sporcularından oluşan, Mualla Ersezgin Ortaokulu Yıldız Kız Basketbol Takımı, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç’i ziyaret etti.

Mualla Ersezgin Ortaokulu Yıldız Kız Basketbol Takımı, 2017/2018 öğretim yılında İzmir’de düzenlenen Okullar arası İzmir İl Şampiyonu oldu. İzmir’i 23-26 Mart tarihlerinde Türkiye Şampiyonası yarı final gruplarında temsil etmeye hak kazanan sporcular, Okul Müdürü Erdoğan Dirik, Okul Aile Başkanı Ümran Kıymaz, Beden Eğitimi Öğretmenleri İlhan Özdemir, Muharrem Beyaztaş ve çalıştırıcıları Ercan Süleyman Gündem öncülüğünde Başkan Gönenç’e verdikleri destekten dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette okul aile birliği Başkan Gönenç’e çiçek verdi, desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaretten memnuniyetini dile getiren Başkan Gönenç ise sporcu ve eğitmenlerini başarılarından dolayı tebrik etti.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehitlerin cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi
Şehitlerin cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi
İzmir’in yeni simgesi Biva Tower olacak
İzmir’in yeni simgesi Biva Tower olacak
Kemalpaşa’da ’dava şehitleri’ anılacak
Kemalpaşa’da ’dava şehitleri’ anılacak

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim