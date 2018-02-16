Şampiyon kızlardan Başkan Gönenç’e teşekkür ziyareti

Okullar arası namağlup İzmir İl Şampiyonu olan ve tamamı Bergama Belediyespor Kulübü lisanslı sporcularından oluşan, Mualla Ersezgin Ortaokulu Yıldız Kız Basketbol Takımı, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç’i ziyaret etti.

Mualla Ersezgin Ortaokulu Yıldız Kız Basketbol Takımı, 2017/2018 öğretim yılında İzmir’de düzenlenen Okullar arası İzmir İl Şampiyonu oldu. İzmir’i 23-26 Mart tarihlerinde Türkiye Şampiyonası yarı final gruplarında temsil etmeye hak kazanan sporcular, Okul Müdürü Erdoğan Dirik, Okul Aile Başkanı Ümran Kıymaz, Beden Eğitimi Öğretmenleri İlhan Özdemir, Muharrem Beyaztaş ve çalıştırıcıları Ercan Süleyman Gündem öncülüğünde Başkan Gönenç’e verdikleri destekten dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette okul aile birliği Başkan Gönenç’e çiçek verdi, desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaretten memnuniyetini dile getiren Başkan Gönenç ise sporcu ve eğitmenlerini başarılarından dolayı tebrik etti.