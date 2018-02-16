Şahan Gökbakar, yeni filmi ‘’Kayhan’’ ile İzmirli sevenleriyle buluşacak

Yılın en iddialı komedi filmlerinden biri olan “Kayhan” İzmir özel gösterimi öncesinde 17 Şubat Cumartesi günü, saat 16.00’ da Optimum Alışveriş Merkezi’nde seyirci ile bir araya gelecek.

Televizyon ekranlarının ve sinema dünyasının sevilen ismi Şahan Gökbakar, "Kayhan"’ karakteri ile İzmirli sinemaseverler ile ilk kez Optimum AVM’ de bir araya gelecek. Recep İvedik serileri ile Türk sinema tarihine damga vuran Şahan Gökbakar bu kez bambaşka bir karaktere bürünerek izleyicinin karşına Kayhan tiplemesi ile çıkarak, izleyenleri kahkahaya boğacak.

Filmin Yönetmeni Togan Gökbakar ve başrol oyuncusu ve senaristi Şahan Gökbakar saat 16.30’ da ise İAVM Cinemaximum salonlarında seyirci ile bir araya gelecek. Milyonları güldürmeye hazırlanan Gökbakar kardeşler, filmin yayınlandığı salonları ziyaret ederek seyirci ile buluşacaklar.

Filmin konusu

Kayhan çevresinde temiz kalpliliği ve masumiyeti ile tanınan biridir. Dostlukların adamı olan Kayhan, yıllar önce mezun olduğu okulun pilav günü etkinliğine gitmek için sabırsızlanmaktadır. Eski arkadaşlarını görecek olmanın heyecanı içinde bekleyen genç adam, o büyük gün geldiğinde kötü bir sürprizle karşılaşır. Pilav gününde kendisine verilen 98 mezunları yıllığını gören Kayhan tam anlamıyla yıkılır. Yıllığı okudukça dost bildiği herkesin kendisinden nefret ettiğini anlar. Kayhan, öğrendikleri karşısında yaşadığı şoku üzerinden atınca kendisinden nefret eden herkesten intikam almaya karar verir.