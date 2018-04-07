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Rektör Budak’tan sınavlara çalışan öğrencilere gece yarısı morali

Ege Üniversitesi’nde vize sınavları döneminde başlayan merkez kütüphanenin 24 saat açık olması uygulaması bahar dönemi vizeleri boyunca da devam ediyor. Kütüphaneyi gece yarısı ziyaret eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak,...

Rektör Budak’tan sınavlara çalışan öğrencilere gece yarısı morali

Ege Üniversitesi’nde vize sınavları döneminde başlayan merkez kütüphanenin 24 saat açık olması uygulaması bahar dönemi vizeleri boyunca da devam ediyor. Kütüphaneyi gece yarısı ziyaret eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak,...

07 Nisan 2018 Cumartesi 16:30
Rektör Budak’tan sınavlara çalışan öğrencilere gece yarısı morali

Ege Üniversitesi’nde vize sınavları döneminde başlayan merkez kütüphanenin 24 saat açık olması uygulaması bahar dönemi vizeleri boyunca da devam ediyor. Kütüphaneyi gece yarısı ziyaret eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, öğrencilerle bir araya geldi.

Gece boyunca ders çalışan öğrencilere Ege Üniversitesi 1 No’lu Yemekhanesinde çorba ikramının yanı sıra börek ve çay ikramı yapılırken, vize sınavlarına hazırlanan Egeli gençlerle gece yarısından sonra bir araya gelen Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, öğrencilere nasihatler verdi. Gençlerle tek tek ilgilenen Prof. Dr. Budak, “Öğrencilerimize vize ve final dönemlerinde kütüphanemizi 24 saat hizmete açtık. Öğrencilerimiz ülkemizin geleceği, onlar için her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Benim gençlerden isteğim her zaman yeniliklere ve değişimlere açık olmaları. Genç arkadaşlarım yabancı dilinizi geliştirin, teknolojiyi her zaman takip edin. Spor yapmayı da ihmal etmeyin” dedi.

Prof. Dr. Budak öğrencilere başarı dileklerinde bulunarak, “Vize dönemi 24 saat açık olan kütüphanemizde ders çalışan öğrencilerimize, 1 No’lu yemekhanemizde ikramlarımız 00.00- 02.00 saatleri arasında verilmeye devam ediyor. Allah hepsine zihin açıklığı versin” diye

konuştu.
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