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Neşeli kuklalar çocuklarla buluşuyor

Konak Belediyesi Neşe ve Karikatür Müzesi’nde 28 Şubat’a kadar devam edecek ‘Neşeli Kuklalar’ adlı etkinlik kapsamında büyük bir emekle ve ustalıkla yapılan kuklalar miniklerle buluşuyor.Geleceğimiz olan çocukların sanatla büyümesi...

Neşeli kuklalar çocuklarla buluşuyor

Konak Belediyesi Neşe ve Karikatür Müzesi’nde 28 Şubat’a kadar devam edecek ‘Neşeli Kuklalar’ adlı etkinlik kapsamında büyük bir emekle ve ustalıkla yapılan kuklalar miniklerle buluşuyor.Geleceğimiz olan çocukların sanatla büyümesi...

16 Şubat 2018 Cuma 10:26
Neşeli kuklalar çocuklarla buluşuyor

Konak Belediyesi Neşe ve Karikatür Müzesi’nde 28 Şubat’a kadar devam edecek ‘Neşeli Kuklalar’ adlı etkinlik kapsamında büyük bir emekle ve ustalıkla yapılan kuklalar miniklerle buluşuyor.

Geleceğimiz olan çocukların sanatla büyümesi adına birçok etkinliği hayata geçiren Konak Belediyesi, ‘Neşeli Kuklalar’ adlı etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Ağaçkakan Kukla Atölyesi sanatçılarının katılımıyla Konak Belediyesi Neşe ve Karikatür Müzesi’nde başlayan eğlenceli etkinlik sayesinde büyük bir emekle ve ustalıkla yapılan kuklalar miniklerle buluştu. 28 Şubat’a kadar devam edecek etkinlik kapsamında her gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında atölye çalışmaları düzenleniyor.

Her gün bir okul

Sadece Konak’la sınırlı kalmayan, İzmir’in farklı semtlerindeki okullara da açık olan etkinlikte birbirinden eğlenceli ve öğretici hikayeler kuklalar aracılığıyla çocuklara anlatılıyor. Aynı zamanda masal anlatıcılığı da yapan eğitmen Berna Güler Arslan kuklalar hakkında ayrıntılı bilgi verdikten sonra kuklaların yardımıyla miniklere başta çevre koruma bilinci olmak üzere birçok konuda öğretici bilgiler veriyor. Her gün farklı bir okuldan öğrencileri ağırlayan etkinlikte Ağaçkakan Kukla Atölyesi sanatçıları Turan Demir ile Can Sevil de yaptıkları birbirinden renkli kuklalar ile çocukları eğlendiriyor. Keyifli geçen Neşeli Kuklalar etkinliği sonunda katılımcı çocuklara Konak Belediyesi tarafından kek ve süt ikramı yapılıyor.
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