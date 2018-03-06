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MÜSİAD İzmir Sağlık Sektörü Toplandı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Sağlık Sektör Kurulu Mart Ayı Toplantısı Sağlık Sektör Kurulu Başkanı Feridun Biçer’in ev sahipliğinde Balçova Termal Otelinde kahvaltılı olarak yapıldı. İzmir İl...

MÜSİAD İzmir Sağlık Sektörü Toplandı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Sağlık Sektör Kurulu Mart Ayı Toplantısı Sağlık Sektör Kurulu Başkanı Feridun Biçer’in ev sahipliğinde Balçova Termal Otelinde kahvaltılı olarak yapıldı. İzmir İl...

06 Mart 2018 Salı 10:33
MÜSİAD İzmir Sağlık Sektörü Toplandı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Sağlık Sektör Kurulu Mart Ayı Toplantısı Sağlık Sektör Kurulu Başkanı Feridun Biçer’in ev sahipliğinde Balçova Termal Otelinde kahvaltılı olarak yapıldı. İzmir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bediha Salnur ve MÜSAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü’nün de katılımıyla gerçekleşen toplantıda yeni yapılanmasıyla İl Sağlık Müdürlüğünün çalışmaları anlatıldı ve sektörel sorunlar görüşüldü.

Toplantıda açılış konuşması yapan MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü, “MÜSİAD olarak bugün, 11 bini aşkın üye, yurt içinde 86 ve yurt dışında 68 farklı ülkede 181 nokta ile faaliyet gösteren dünyanın en geniş, en etkin STK kuruluşuyuz. Yerelde bölgemizin, genelde de ülkemizin ticari ilişkilerini geliştirmek, yeni yatırımlar ve iş ortaklıklarına zemin hazırlamak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Her ay sektör kurullarının kendi aralarında kahvaltılı toplantılarda bir araya geldiğini söyleyen Ülkü, “Bu toplantılar ekseriyetle üyelerimizin işyerlerinde yapılmaktadır. Bu toplantılar ile üyelerimiz birbirlerini daha iyi tanıması, ne iş yaptığını bilmesi, sektörel olarak iş geliştirme ve sektörün sıkıntılarının görüşülmesini hedefliyoruz. Ayrıca bu toplantılarda konuklarımız da olmaktadır. Bugün de Sağlık Sektör Kurulumuzun toplantısında bir araya geldik. Toplantımızın onur konuğu İl Sağlık Müdürümüz Uzman Dr. Bediha Salnur Hanımefendi ile yeni yapılanması ile hem Sağlık Müdürlüğünün çalışmalarını dinleyeceğiz hem de Sağlık Sektör Kurulumuz tarafından hazırlanan sektörün sıkıntı ve çözüm önerilerini ele alacağız” diye konuştu.

İzmir İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Bediha Salnur da MÜSİAD’ın dünyada ve ülkemizde tanınan, aktif ekonomi dünyasına yön veren bir sivil toplum örgütü olduğunu dile getirerek, İl Sağlık Müdürlüğü olarak MÜSİAD ile güzel işbirlikleri içinde olacaklarını söyledi. Salnur, “Gerektiğinde İlimizin sağlık alanında olan ihtiyaçlarını istişare içinde tespit edip bakanlığımızdan taleplerde bulunuyoruz. Taleplerimizin karşılanması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu noktada sizlerin görüşlerini ve desteğini alarak da memleketimize ve halkımıza daha faydalı işler yapacağımıza inanıyorum” dedi.
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