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Muhsin Yazıcıoğlu dualar ile anıldı

İzmir’de faaliyet gösteren Karabağlar Sivas Yiğidolar Derneği ve Kur’an’a Hizmet Derneği tarafından, vefat yıl dönümü nedeniyle Muhsin Yazıcıoğlu’nu anma programı düzenlendi.Büyük Birlik Partisi’nin kurucusu ve ilk genel başkanı...

Muhsin Yazıcıoğlu dualar ile anıldı

İzmir’de faaliyet gösteren Karabağlar Sivas Yiğidolar Derneği ve Kur’an’a Hizmet Derneği tarafından, vefat yıl dönümü nedeniyle Muhsin Yazıcıoğlu’nu anma programı düzenlendi.Büyük Birlik Partisi’nin kurucusu ve ilk genel başkanı...

25 Mart 2018 Pazar 11:14
Muhsin Yazıcıoğlu dualar ile anıldı

İzmir’de faaliyet gösteren Karabağlar Sivas Yiğidolar Derneği ve Kur’an’a Hizmet Derneği tarafından, vefat yıl dönümü nedeniyle Muhsin Yazıcıoğlu’nu anma programı düzenlendi.

Büyük Birlik Partisi’nin kurucusu ve ilk genel başkanı olan Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Karabağlar Sivas Yiğidolar Derneği’nin lokalinde Yazıcıoğlu için düzenlenen program, Kur’an’a Hizmet Derneği Başkanı Bünyamin Ertekin tarafından yapılan açılış konuşması akabinde Muhsin Yazıcıoğlu ve tüm şehitlerimiz için Kestanepazarı Kur’an Kursu Hocası Fatih Gülpamuk tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua ile devam etti. Ayrıca programda Muhsin Yazıcıoğlu’nun dava arkadaşı Doç. Dr. Veli Öztürk de Yazıcıoğlu ile ilgili anılarını aktardı. Programda Muhsin Yazıcıoğlu’nun ve şehitlerimizin ruhuna hayır yemeği de ikram edildi.
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