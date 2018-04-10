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Minik kramponların turnuva heyecanı

Konak Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği ilkokullar arası futbol turnuvası başladı. Büyük heyecana sahne olan turnuvanın eleme maçlarında kız ve erkek futbol takımları finale kalmak...

Minik kramponların turnuva heyecanı

Konak Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği ilkokullar arası futbol turnuvası başladı. Büyük heyecana sahne olan turnuvanın eleme maçlarında kız ve erkek futbol takımları finale kalmak...

10 Nisan 2018 Salı 14:02
Minik kramponların turnuva heyecanı

Konak Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği ilkokullar arası futbol turnuvası başladı. Büyük heyecana sahne olan turnuvanın eleme maçlarında kız ve erkek futbol takımları finale kalmak için büyük mücadele veriyor.

Açtığı spor okullarıyla binlerce çocuğa spor yapma imkanı sunan Konak Belediyesi, düzenlediği organizasyonlarla da çocuklar arasındaki centilmenliği, dostluğu ve rekabeti artırıyor. Spor İşleri Müdürlüğü’nün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 3 yıldır düzenlediği ve artık geleneksel hale gelen ilkokullar arası futbol turnuvası bu yıl da minik kramponların katılımıyla başladı. Konak sınırları içinde eğitim veren ilkokullardan 35 erkek ve 21 kız takımının katıldığı turnuvada toplam 784 minik futbolcu yeşil sahada ter döküyor. Minik kramponlar grup maçlarından başarıyla çıkmak için mücadele veriyor.

Güneşli Mahallesi Spor Tesislerinde ve Halkapınar’da yapımı tamamlanan halı sahada yapılan grup maçları sona erdi. Çeyrek finale adını yazdıran 16 takım arasında çapraz eşleşmeler yapılacak. 16-17 Nisan tarihlerinde ise yarı final heyecanı yaşanacak ve finale kalan takımlar belli olacak. 20 Nisan tarihinde ise finale adını yazdıran takımlar turnuvada birincilik kupasını okullarına götürmek için sahaya çıkacak. Maçların ardından 20 Nisan Cuma günü kupalar törenle sahiplerini bulacak. Tüm katılımcılara ve kazanan takıma şampiyonluk kupasının yanı sıra madalya verilecek.
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