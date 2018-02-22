Medical Park’tan eczacılara özel indirim

Medical Park İzmir Hastanesi ile Türk Eczacıları Birliği (TEB) 3. Bölge İzmir Eczacılar Odası arasında indirim protokolü imzalandı.

Ege Bölgesi’nde 2 bin 100 kayıtlı üyesi olan İzmir Eczacılar Odası üye, çalışan, eczane teknisyeni ve 1. derece yakınları Medical Park İzmir Hastanesi’nde sunulacak sağlık hizmetlerinden yüzde 20’ye varan indirimle faydalanacaklar. Ayrıca sağlanan protokolle birlikte meslek gurubuna yönelik olarak sağlık seminerleri ve ilk yardım eğitimleri yapılması da değerlendirilecek.

Medical Park İzmir Hastanesi adına imza törenine katılan Genel Müdür Veysi Kubba, sağlık sektörünün ana paydaşlarından olan eczacılara, dünya standartlarının üzerinde, JCI ve Avrupa Kalite Vakfının (EFQM) Mükemmellik Ödülü’nü almış bir hastane olarak hizmet verecek olmanın mutluluğu içinde olduğunu belirtti. İzmir Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Tuncay Sayılkan da, Medical Park İzmir Hastanesi ile üyeleri arasında yapılan bu işbirliğinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.