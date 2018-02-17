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MaviBahçe Açık Hava Sineması perdelerini açtı

Sinemaseverlere ücretsiz olarak sunulan MaviBahçe Açık Hava Sineması etkinliği, yönetmenliğini Mahmut Fazıl Coşkun’un yaptığı ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken “Yozgat Blues” film ile başladı.MaviBahçe, açık hava sinemasının...

MaviBahçe Açık Hava Sineması perdelerini açtı

Sinemaseverlere ücretsiz olarak sunulan MaviBahçe Açık Hava Sineması etkinliği, yönetmenliğini Mahmut Fazıl Coşkun’un yaptığı ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken “Yozgat Blues” film ile başladı.MaviBahçe, açık hava sinemasının...

17 Şubat 2018 Cumartesi 11:13
MaviBahçe Açık Hava Sineması perdelerini açtı

Sinemaseverlere ücretsiz olarak sunulan MaviBahçe Açık Hava Sineması etkinliği, yönetmenliğini Mahmut Fazıl Coşkun’un yaptığı ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken “Yozgat Blues” film ile başladı.

MaviBahçe, açık hava sinemasının keyfini yaşamak isteyenler için perdelerini açtı. Sinemada izlediğimiz filmlerin ve izleyici profilinin devamlı değiştiğini ifade eden filmin yönetmeni Mahmut Fazıl Coşkun, “Ticari olarak değil, kalıcı ve değerli bir film olmak adına yola çıkan bir filmin yapımcı/yönetmeninin, bir filmin çok fazla seyircisi olmayacağının, dağıtım sorununun baş göstereceğini bilmesi gerekiyor. Senin yaptığın film ticari olmayabilir ve sinema salonları sahne vermeyebilir. Dolayısıyla bizim ülkemizdeki sorun bu tür filmlerin gereğinden az incelenmesidir. Bu tür filmlere yüz bin gibi bir izleyici gitse çok farklı olur tabii. MaviBahçe’nin biz yönetmenleri izleyiciyle buluşturmak için verdiği desteğin aslında sinema kültürünü geliştirmek adına attığı çok kıymetli bir adımdır. Umarım MaviBahçe örneği başka yerlerde de gerçekleşir” dedi.
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