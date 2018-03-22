’Mavi Melekler’ ile ’Martılar’ timleri göreve başladı

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bisikletli polislerin yer aldığı “Martılar” ekibi ile tamamı kadın polislerden oluşan ”Mavi Melekler” ekibi göreve başladı.

Cumhuriyet Meydanında Martılar ile Mavi Melekler’e yönelik tanıtım toplantısı yapıldı. Yapılan açıklamada, "İlçe genelindeki açık alanlarda, kadınların karıştığı suçlara müdahale, yakalaması bulunan kadın şahıslar, hakkında koruma kararı bulunan kadınların ziyaretleri ile birlikte diğer tüm asayiş hizmetleri 3 kadın polisten oluşan ’Mavi Melekler’ tarafından yürütülecek. ’Martılar’ ismiyle bisikletli tim oluşturulmuş, halen sayısı 2 olan bisikletli ekibin sayısı 10’a yükseltilerek 5 ekip halinde ilçe genelinde, açık alanlarda, araçların giremediği bölgelerde, şüpheli şahıslar, uyuşturucu madde kullanımı ve bazı konularda ve diğer asayiş konularında ekipler görev yapacaklar. Yaz aylarında da plajlar bölgesinde halkın güvenliğini sağlayacak." denildi. Bu arada, mevcut Yunus ve Şahin ekiplerine de personel takviyesi yapılacağı belirtildi.