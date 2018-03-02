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Manisa’nın yol kenarlarına 800 km’lik yeşil kuşak

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü orman alanları dışında sosyal amaçlı olarak okul, cami, hastane bahçelerini de ağaçlandırırken bunlara ek olarak karayolları kenarlarını da ağaçlandırıyor.Bu çalışmalardan...

Manisa’nın yol kenarlarına 800 km’lik yeşil kuşak

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü orman alanları dışında sosyal amaçlı olarak okul, cami, hastane bahçelerini de ağaçlandırırken bunlara ek olarak karayolları kenarlarını da ağaçlandırıyor.Bu çalışmalardan...

02 Mart 2018 Cuma 10:45
Manisa’nın yol kenarlarına 800 km’lik yeşil kuşak

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü orman alanları dışında sosyal amaçlı olarak okul, cami, hastane bahçelerini de ağaçlandırırken bunlara ek olarak karayolları kenarlarını da ağaçlandırıyor.

Bu çalışmalardan biri de halen Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde, Kırkağaç - Gelenbe arasında 20 km’lik bölümde devam ediyor. 25 kişilik ekip; zakkum, servi, akasya, iğde gibi türlerden oluşan toplam 15 bin adet fidanı toprakla buluşturmaya devam ediyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, “Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Sayın Veysel Eroğlu öncülüğünde başlatılan karayolları kenarları ağaçlandırma çalışmaları ile gayemiz, vatandaşlarımızın yapacakları yolculukların konforlu ve doğa ile iç içe rahatça nefes alarak yapmalarını sağlamak. Maliyeti ve tekniği yüksek olan ayrıca yoğun emek isteyen bir çalışma olan yol kenarları ağaçlandırma çalışmasıyla; 2009 yılından bugüne kadar Manisa İlinde toplam 800 km’lik yol kenarı ağaçlandırması yaptık, 280 bin fidanı toprakla buluşturduk. Yine görev alanımız olan İzmir İlinde ise 350 km lik yol kenarı ağaçlandırması yapıp 190 bin adet fidan diktik. Bu çalışmalarımız 2018 Yılında da aralıksız devam edecektir ” dedi.
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