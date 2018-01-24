Liseli gençler yaşamlarını belgeledi

Liseli gençler; sosyal medya, akran zorbalığı, Türkçe’nin doğru kullanımı, ırkçılık, sınıf ayrımı ve cinsiyetçilik üzerine yaşıtlarının yaşadıklarını belgeselleştirdi. İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından gerçekleştirilen 7. İletişim Atölyesi’ne katılan 60’ın üzerinde liseli genç; belgesel, medya ve oyun atölyelerinde gündelik yaşamda karşılaştıkları sorunları kendileri üzerinden yansıttı.

Mehmet Akif Ersoy Anadolu, Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler, Gazi Anadolu, Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri ile TAKEV ve İzmir Özel Türk Koleji öğrencileri, uzmanlar eşliğinde senaryolarını oluşturdu. Öğrenciler hem çekti hem de oynadı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu, lise öğrencilerini iletişim dünyası ile tanıştırmayı amaçladıklarını belirterek, “Öğrencilerimize iki gün boyunca, belgesellerdeki hikaye anlatıcılığından medya dünyasındaki çeşitli yapım tekniklerine kadar eğlenceli bir ortamda iletişim dünyasından örnekler aktardık. Gençlerimiz, yaşları gereği teknolojiyle iç içe yetişiyor. Bunun yanı sıra zorlu bir sınava hazırlanıyorlar. Üniversite sınavına hazırlandıkları bugünlerde de akran zorbalığı yaşayabiliyorlar. Günlük yaşamda dilin kullanımında yanlışlıklar söz konusu oluyor. Ailelerinden başarılı yaşıtlarıyla karşılaştırılmalarını çok sık yaşıyorlar. Atölye kapsamında öğrencilerimiz günlük yaşamlarındaki bu sorunları, belgesel, haber gibi iletişim ürünlerine dönüştürdü” dedi.

Prof. Dr. Uzunoğlu; çalışmada, Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Burak Doğu, Öğretim Görevlileri Serkan Şavk, Alper Gedik, Genç Yaratıcı İletişim Hizmetleri Ajansı Yönetmeni Meriç Eryürek, TV ve Teknik Yayın Sorumlusu Arda Yılmaz, Araştırma Görevlileri Batuhan Keskin ve Aytunç Erçifci’nin öğrencilere yol gösterdiğini söyledi.