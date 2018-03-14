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Kurduğu sanat eviyle İzmir’e renk katacak

Hayırsever Ezgi Çoban, danstan resime, tiyatrodan takı tasarıma kadar pek çok eğitimin verileceği, yeni kurduğu sanat evi ile hem İzmir’in sanat yaşamına renk getirecek hem de sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çekecek.Bir grup gönüllü...

Kurduğu sanat eviyle İzmir’e renk katacak

Hayırsever Ezgi Çoban, danstan resime, tiyatrodan takı tasarıma kadar pek çok eğitimin verileceği, yeni kurduğu sanat evi ile hem İzmir’in sanat yaşamına renk getirecek hem de sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çekecek.Bir grup gönüllü...

14 Mart 2018 Çarşamba 15:30
Kurduğu sanat eviyle İzmir’e renk katacak

Hayırsever Ezgi Çoban, danstan resime, tiyatrodan takı tasarıma kadar pek çok eğitimin verileceği, yeni kurduğu sanat evi ile hem İzmir’in sanat yaşamına renk getirecek hem de sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çekecek.

Bir grup gönüllü arkadaşıyla birlikte, çoğunluğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan, onlarca okula on bine yakın kitap gönderen, Erzurum’da bir köy okuluna kütüphane kuran, her yıl düzenli olarak huzur evi sakinlerini ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşılayan, Buca’daki restoranların yemek artıklarını toplayarak sokak hayvanlarına hayat veren Hayırsever Ezgi Çoban, hem sosyal sorumluluk projelerinin kapsamını genişletmek hem de İzmir’in kültür sanat hayatına yeni bir soluk getirmek için Amorf Sanat Evi’ni kurdu.

Danstan resime, tiyatrodan takı tasarıma

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi karşısında tarihi Rum Evi’nde faaliyete geçen Amorf Sanat Evi’nde müzik, dans, resim, ebru, tiyatro, yaratıcı drama, konservatuvar hazırlık, takı tasarım ve ahşap boyama eğitimleri verilecek.Sanat evinin sosyal sorumluluk projelerini finanse edecek bir araç olduğunu dile getiren Ezgi Çoban, “Ben ve arkadaşlarım bugüne kadar ulaşabildiğimiz kadar çok çocuğa ulaşıp her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Huzur evindeki büyüklerimizin kendilerini yalnız hissetmemeleri için elimizden geleni yaptık. Sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürmelerine katkı sağladık. Amorf Sanat Evi sayesinde bu faaliyetlerimiz bundan sonra artarak devam edecek. Sanat evimizde takı tasarımı ve ahşap boyama eğitimlerinde yapılacak olan eserler, sokak hayvanları yararına satışa sunulacak. Benim ve arkadaşlarımın bu sanat evinden öncelikli beklentimiz, toplumun ihtiyacı olan kesimlere destek olabilecek projeleri finanse etmesidir” dedi.
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