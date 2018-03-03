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Kural ve Cemcir “Ailecek Şaşkınız” ile Optimum’a geliyor

Ahmet Kural ve Murat Cemcir yeni filmleri “Ailecek Şaşkınız” ile İzmirlilerle buluşuyor. Yılın en önemli komedi filmlerinden biri olan “Ailecek Şaşkınız” filminin İzmir galası, 6 Mart Salı günü saat 19.00’da Optimum’da gerçekleşecek.Selçuk...

Kural ve Cemcir “Ailecek Şaşkınız” ile Optimum’a geliyor

Ahmet Kural ve Murat Cemcir yeni filmleri “Ailecek Şaşkınız” ile İzmirlilerle buluşuyor. Yılın en önemli komedi filmlerinden biri olan “Ailecek Şaşkınız” filminin İzmir galası, 6 Mart Salı günü saat 19.00’da Optimum’da gerçekleşecek.Selçuk...

03 Mart 2018 Cumartesi 11:39
Kural ve Cemcir “Ailecek Şaşkınız” ile Optimum’a geliyor

Ahmet Kural ve Murat Cemcir yeni filmleri “Ailecek Şaşkınız” ile İzmirlilerle buluşuyor. Yılın en önemli komedi filmlerinden biri olan “Ailecek Şaşkınız” filminin İzmir galası, 6 Mart Salı günü saat 19.00’da Optimum’da gerçekleşecek.

Selçuk Aydemir’in senaryosunu yazıp yönettiği “Ailecek Şaşkınız” filmi İzmir galası için başrol oyuncularıyla birlikte İzmirli sinemaseverlerle buluşuyor. Başrollerini Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Saadet Işıl Aksoy’un paylaştığı “Ailecek Şaşkınız” filmi izleyenlere kahkaha dolu bir film vaat ediyor.

Ahmet Kural, Murat Cemcir ve “Ailecek Şaşkınız” film ekibi, film gösterimi öncesinde saat 19.00’da düzenlenecek söyleşide sevenleri ile özlem giderip, ardından saat 19.30’da İzmir Optimum Avm sinemalarında filmi İzmirlilerle birlikte seyredecek. İzmir Optimum’da yapılacak galada “Ailecek Şaşkınız” filmi, izleyenleri kahkaha ve eğlence dolu bir serüvene çıkartacak.
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