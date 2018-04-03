Kocaoğlu’nun ikinci torun mutluluğu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu, ikinci kez torun sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun küçük oğlu Çağdaş Kocaoğlu ile eşi Esra Kocaoğlu’nun ilk çocukları dünyaya geldi. İzmir Kent Hastanesinde doğan bebeğe “Nil” adı verildi.

Başkan Kocaoğlu ve çocuk doktoru olan eşi Türkegül Kocaoğlu, hastanede ikinci torunlarını bir an olsun yalnız bırakmadı. Türkegül-Aziz Kocaoğlu çifti ilk torun sevincini, 2016 yılında büyük oğulları Ulaş Kocaoğlu ve eşi İpek Kocaoğlu’nun kızı Eliz’le yaşamıştı.