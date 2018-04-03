Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 10°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114594
ALTIN
171.020
DOLAR
3.9864
STERLİN
5.6040
EURO
4.8900

Kocaoğlu’nun ikinci torun mutluluğu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu, ikinci kez torun sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun küçük oğlu Çağdaş Kocaoğlu ile eşi Esra...

Kocaoğlu’nun ikinci torun mutluluğu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu, ikinci kez torun sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun küçük oğlu Çağdaş Kocaoğlu ile eşi Esra...

03 Nisan 2018 Salı 17:36
Kocaoğlu’nun ikinci torun mutluluğu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu, ikinci kez torun sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun küçük oğlu Çağdaş Kocaoğlu ile eşi Esra Kocaoğlu’nun ilk çocukları dünyaya geldi. İzmir Kent Hastanesinde doğan bebeğe “Nil” adı verildi.

Başkan Kocaoğlu ve çocuk doktoru olan eşi Türkegül Kocaoğlu, hastanede ikinci torunlarını bir an olsun yalnız bırakmadı. Türkegül-Aziz Kocaoğlu çifti ilk torun sevincini, 2016 yılında büyük oğulları Ulaş Kocaoğlu ve eşi İpek Kocaoğlu’nun kızı Eliz’le yaşamıştı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir’de zincirleme kaza: 2 öğrenci yaralandı
İzmir’de zincirleme kaza: 2 öğrenci yaralandı
Kemalpaşa’da mahalleler meydanları ile anılıyor
Kemalpaşa’da mahalleler meydanları ile anılıyor
İzmir’de silahlı kavga: 4 yaralı
İzmir’de silahlı kavga: 4 yaralı

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim