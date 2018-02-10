Kocaoğlu’ndan Afrin’e destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Menemen Belediyesi’nin işbirliğiyle yapılan Kubilay Kültür Merkezi törenle açılırken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Emperyalist güçler Ortadoğu’da Türkiye ile birlikte komşuları Irak’ın, Suriye’nin, İran’ın bölünmesi için politika üretiyorsa, Afrin’de savaş şarttır, kaçınılmazdır” şeklinde konuştu.

Menemen, Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ın adının yaşatıldığı yeni bir eser daha kazandı. Menemen Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliğinde tamamlanan Kubilay Kültür Merkezi, yağmura rağmen hayli yoğun bir katılımın olduğu törenle hizmete açıldı. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin ile birlikte Menemen Garnizon Komutanı Topçu Albay Feridun İşler, Menemen Kaymakamı Gülihsan Yiğit, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan ve Kubilay ailesinden Mustafa Fehmi Kubilay’ın torunu Kemal Kubilay da katıldı.

Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Emperyalist güçler Ortadoğu’da Türkiye ile birlikte komşuları Irak’ın, Suriye’nin, İran’ın bölünmesi için politika üretiyorsa, Afrin’de savaş şarttır, kaçınılmazdır” şeklinde konuştu.

Afrin yiğitlerine İzmir’den selam

“Afrin’de savaşan Mehmetçiğimize, komutanlarımıza başarılar; şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de şifalar diliyorum” diyen Başkan Aziz Kocaoğlu, “Bu ülkenin bölünmez bütünlüğü için, bu bilinçle, bu yürekle, bu vatan ve Atatürk sevgisiyle çarpışan Mehmetçiğimize, hiç bir eleştiride bulunmadan, sonuna kadar sahip çıkmak zorundayız. Bir taraftan terör örgütleri, diğer taraftan barış talepleri; böyle bir şey olamaz. Emperyalizm güçleri Irak’ın, Suriye’nin, Türkiye’nin ve İran’ın gelecek bütün devletlerin bölünmesi için Ortadoğu’da bir politika işliyorsa Afrin’de savaş var bu şarttır, kaçınılmazdır. Biz hem Türkiye Cumhuriyeti’nin hem de komşularımızın toprak ve milli bütünlüğünü savunmak zorundayız. Başımıza örülmek istenen çorabı, yani emperyalizmi ülkemizi parçalama isteklerini, niyetlerini böylelikle topyekun engelleriz. Tek başına değil hep birlikte, bütün dünya milletleriyle birlikte emperyalizme karşı durmalıyız. Afrin’de çarpışan Mehmetçiklerimize İzmir’den sevgi, saygı ve destek mesajlarımızı gönderiyorum” diye konuştu.

“Atatürkçü nesiller için”

Menemen Belediyesiyle ortak birçok iş yaptıklarını söyleyen Başkan Aziz Kocaoğlu, “İlçenin 20-25 yıl önceki halini hepimiz biliyoruz. Bugün Menemen, İzmir’in önemli metropol içlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Ben uzun yıllar belediye başkanlığı yapan Tahir Şahin’e, Menemen’e ve İzmir’e katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Kubilay Kültür Merkezi’nin de çocuklarımıza, gençlerimize, İzmirlilere aydınlık ve ışık saçmasını; burada cumhuriyetçi nesillerin Kubilay duruşuna, vatan, millet ve bayrak sevgisine yaraşır şekilde yetişmelerini diliyorum” şeklinde konuştu.

“Mehmetçiğin ayağına taş değmesin”

2 yıl önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile birlikte temeli atılan Kubilay Kültür Merkezi’nin açılışını yine birlikte gerçekleştirmekten gurur duyduğunu belirten Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin ise “Bugün ne yapıyorsak, Afrin’de savaşan Mehmetçiklerimiz sayesinde gerçekleştiriyoruz. Mehmetçiğimizin ayağına taş değmesin” dedi.