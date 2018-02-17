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Kıbrıs’ın iki yakası Karşıyaka’da buluşuyor

Yavru vatan Kıbrıs’ın her iki yakasını, sanat aşkı, Karşıyaka’da birleştirecek.Karşıyaka Belediyesi’nin, kardeş Girne Belediyesi ile ortaklaşa açacağı sergide Kıbrıslı Türk Sanatçı Musa Kayra ile Rum sanatçı Panayiotis Neocleous’un...

Kıbrıs’ın iki yakası Karşıyaka’da buluşuyor

Yavru vatan Kıbrıs’ın her iki yakasını, sanat aşkı, Karşıyaka’da birleştirecek.Karşıyaka Belediyesi’nin, kardeş Girne Belediyesi ile ortaklaşa açacağı sergide Kıbrıslı Türk Sanatçı Musa Kayra ile Rum sanatçı Panayiotis Neocleous’un...

17 Şubat 2018 Cumartesi 10:41
Kıbrıs’ın iki yakası Karşıyaka’da buluşuyor

Yavru vatan Kıbrıs’ın her iki yakasını, sanat aşkı, Karşıyaka’da birleştirecek.

Karşıyaka Belediyesi’nin, kardeş Girne Belediyesi ile ortaklaşa açacağı sergide Kıbrıslı Türk Sanatçı Musa Kayra ile Rum sanatçı Panayiotis Neocleous’un fotoğrafları İzmirlilerle buluşacak.

Kıbrıs’ın her iki yakasını birleştirecek bu sergi, 19 Şubat Pazartesi günü Karşıyaka Belediyesi Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü’nde açılacak. Açılışa Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ile Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü katılacak. Sergi 25 Şubat’a kadar ziyaretçilere açık olacak.

“Herkesi bekliyorum”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Dostluğun ve kardeşliğin simgesi Karşıyakamızda, Kıbrıs’ın her iki yarısından sanatçıları ağırlamak ve güzel bir sergiye imza atmak bizler için önemli. Herkesi, Mavişehir’deki Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsümüze bekliyorum” dedi.
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