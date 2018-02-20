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Kıbrıs’ın iki yakası Karşıyaka’da buluştu

Yavru vatan Kıbrıs’ın her iki yakasını, sanat aşkı, Karşıyaka’da birleştirdi. Karşıyaka Belediyesi’nin, kardeş Girne Belediyesi ile ortaklaşa açtığı sergide Kıbrıslı Türk Sanatçı Musa Kayra ile Rum sanatçı Panayiotis Neocleous’un...

Kıbrıs’ın iki yakası Karşıyaka’da buluştu

Yavru vatan Kıbrıs’ın her iki yakasını, sanat aşkı, Karşıyaka’da birleştirdi. Karşıyaka Belediyesi’nin, kardeş Girne Belediyesi ile ortaklaşa açtığı sergide Kıbrıslı Türk Sanatçı Musa Kayra ile Rum sanatçı Panayiotis Neocleous’un...

20 Şubat 2018 Salı 12:59
Kıbrıs’ın iki yakası Karşıyaka’da buluştu

Yavru vatan Kıbrıs’ın her iki yakasını, sanat aşkı, Karşıyaka’da birleştirdi. Karşıyaka Belediyesi’nin, kardeş Girne Belediyesi ile ortaklaşa açtığı sergide Kıbrıslı Türk Sanatçı Musa Kayra ile Rum sanatçı Panayiotis Neocleous’un fotoğrafları görücüye çıktı. Kıbrıs’ın Türk ve Rum kesiminden getirilen zeytin fidanları da toprakla buluştu.

Kıbrıs’ın her iki yakasını Karşıyaka’da birleştiren sergi, Karşıyaka Belediyesi Evrensel Çocuk Müzesinde açıldı. KKTC İzmir Konsolosu İpal Emin, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün de katıldığı törene, müzenin minik ziyaretçileri de ilgi gösterdi. Kıbrıs’ın Türk ve Rum kesiminden getirilen zeytin fidanları da aynı etkinlikte toprakla buluştu. Sergi 25 Şubat’a kadar ziyaretçilere açık olacak.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Dostluğun ve kardeşliğin simgesi Karşıyakamızda, Kıbrıs’ın her iki yarısından sanatçıları ağırlamaktan ve barışa katkı koymaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Karşıyaka Belediyesi sayesinde ilk kez Kıbrıs dışında sergi açtıklarını belirtirken, Başkonsolos İpal Emin de “KKTC olarak her zaman barıştan yanayız ve sanata destek veriyoruz” diye konuştu. Sergiye imza atan sanatçılar da iki toplumun sanat ile daha da yakınlaşacağını söyledi.
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