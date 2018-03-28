Kemalpaşa’da yerel buluşmalar devam ediyor

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, “Yerel Buluşmalar” programı kapsamında bu kez mali müşavirler, sigortacılar ve çeşitli sektör temsilcilerinden oluşan esnaf gurubunu konuk etti.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, 15 Temmuz Kültür Sarayında Kemalpaşalılar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Misafirlerinin talep ve beklentilerini dinleyip tek tek not alan Uğurlu, Kemalpaşa’da yaşanan değişim ve dönüşümü anlattı. Kemalpaşalılara daha rahat yaşam alanları sunmak için çalıştıklarını kaydeden Uğurlu, parklarıyla, spor tesisleriyle, kültür merkezleriyle, yollarıyla, sağlık ocaklarıyla, pazar yerleriyle Kemalpaşa’nın bambaşka bir görümüne kavuştuğunu ifade etti.

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı da veren Başkan Uğurlu, “Bu sofralar siz geldiğiniz için güzel, sizler geldiğiniz için anlamlı. Aynı sofrayı paylaşarak bereketimiz artıyor. Hepinize tek tek teşekkür ederim. Biz yaptığımız her işe Kemalpaşalı hemşerilerimizden bir şeyler katmak istiyoruz. Kemalpaşa için kapısını çalmadığımız, elini tutmadığımız, hiç kimse kalmayacak. Kemalpaşa’ya birlikte anlam katacağız. Bunun için istişareye de çok önem veriyoruz” dedi.

“Başarı planlı çalışmayı gerektirir”

Kemalpaşa Belediyesi olarak planlı ve programlı çalıştıklarını kaydeden Başkan Uğurlu, “Başarı, amacını bilmek ve o amaca ulaşmak için çok çalışmanın sonucunda elde ettiğiniz zaferdir ve planlı çalışmayı gerektirir. Yerel yönetimlerde başarı; kentsel faktörlerdeki değişim sürekli izlenerek ve analiz edilerek, uzun vadeli düşünülerek ve kaynakların hizmet önceliklerine göre dağıtımının planlanması ile sağlanır. İşte bu nedenle belediyenin amaçlarının belirlenmesi, kaynakların analiz edilmesi, alternatif stratejilerin belirlenerek geliştirilmesi daha etkin ve verimli bir kamu hizmeti sağlanması acısından önemlilik arz etmektedir. Biz ilk olarak kaynaklarımızı analiz edip, daha sonra hemşerilerimiz ile istişare ederek yatırımlarımıza şekil verdik. Bu kapsamda kentini iyi tanımak, istek ve taleplerinden haberdar olmak; yönetim anlayışımızın temelini oluşturdu. Yatırımlarımızı ve hizmetlerimizi vatandaş ekseninde biçimlendirmek en önemli önceliğimizdir” ifadelerini kullandı.