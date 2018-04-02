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Kemalpaşa’da mahalleler meydanları ile anılıyor

Kemalpaşa belediyesi önceden belde ve köy olan yeni mahallelerde başlattığı modernleştirme çalışmalarına devam ediyor.Kemalpaşa Belediyesi tarafından başlatılan “Mahalleler Meydanları ile Yaşar” projesi kapmasında ilçeye bağlı Ulucak,...

Kemalpaşa’da mahalleler meydanları ile anılıyor

Kemalpaşa belediyesi önceden belde ve köy olan yeni mahallelerde başlattığı modernleştirme çalışmalarına devam ediyor.Kemalpaşa Belediyesi tarafından başlatılan “Mahalleler Meydanları ile Yaşar” projesi kapmasında ilçeye bağlı Ulucak,...

02 Nisan 2018 Pazartesi 16:27
Kemalpaşa’da mahalleler meydanları ile anılıyor

Kemalpaşa belediyesi önceden belde ve köy olan yeni mahallelerde başlattığı modernleştirme çalışmalarına devam ediyor.

Kemalpaşa Belediyesi tarafından başlatılan “Mahalleler Meydanları ile Yaşar” projesi kapmasında ilçeye bağlı Ulucak, Ören, Bağyurdu, Halilbeyli, Kuyucak, Aşağıkızılca, Sinancılar, Kızılüzüm ve Bayramlı’nın meydanları tamamlanırken, Armutlu ve Nazarköy mahallelerinde başlatılan meydan çalışmaları ise devam ediyor. İçinde süs havuzu ve oturma grupları bulunan meydan düzenleme çalışmaları ile ilçeye bağlı mahallelerin çehresi değişti.

Meydan çalışmalarının mahallelere ayrı bir renk kattığını belirten Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, “Uzun yıllar hak ettiği hizmeti alamayan eski belde ve köylerimiz olan yeni mahallelerimiz belediye olarak yaptığımız çalışmalar sonucunda daha modern bir görünüme kavuştular. İlk olarak mahallelerimizin eksiklerini tespit edip planlı bir şekilde çalışmalarımıza başladık. Şuana kadar 9 mahalle meydanı yapıp tamamladık. Çalışmalarına başladığımız Armutlu ve Nazarköy mahallelerimiz ise en kısa sürede meydanlarına kavuşacaklar” dedi.

Kırsaldan kente dönüşüm noktasında mahallelerin birçok noktasında eksikler olduğunu belirten Başkan Uğurlu, “Biz göreve seçildiğimizde bu mahallelerimiz kırsalda olduğu için hizmet almaktan yoksun kalmışlardır. İlk iş olarak mahallelerimizin eksiklerini tespit ettik. Şehirler meydanları ile anılır düşüncesi ile hareket ederek ilk olarak mahallelerimizin buluşma noktasını oluşturduk ve meydan yapım çalışmalarını başladık. Allah’a hamd olsun bu noktada hemşerilerimiz ile sürekli bir araya gelebileceğimiz uzun yaz gecelerinin vazgeçilmezi meydan projelerimizi hayata geçirdik. Kemalpaşa geneli tüm mahallelerimizde yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla bu tür sosyal donatı alanları yapımını yoğun şekilde sürdürüyoruz. Hemşerilerimizin buluşma noktası olacak güzel bir meydanları mahallelerimize kazandırıyoruz” ifadelerini kullandı.
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