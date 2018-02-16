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Kemalpaşa’da ’dava şehitleri’ anılacak

Kemalpaşa Belediyesi tarafından vatan için canlarını vermiş şehitler anısına Dava Şehitleri Anma Programı düzenliyor.Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, geçmişten günümüze kadar çeşitli vesilelerle şehit olan vatan evlatlarını...

Kemalpaşa’da ’dava şehitleri’ anılacak

Kemalpaşa Belediyesi tarafından vatan için canlarını vermiş şehitler anısına Dava Şehitleri Anma Programı düzenliyor.Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, geçmişten günümüze kadar çeşitli vesilelerle şehit olan vatan evlatlarını...

16 Şubat 2018 Cuma 10:57
Kemalpaşa’da ’dava şehitleri’ anılacak

Kemalpaşa Belediyesi tarafından vatan için canlarını vermiş şehitler anısına Dava Şehitleri Anma Programı düzenliyor.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, geçmişten günümüze kadar çeşitli vesilelerle şehit olan vatan evlatlarını anmak için Dava Şehitleri anma programı düzenlediklerini söyledi.

Tarihçi-Yazar Mehmet Çelik, Gazeteci-Yazar Mehmet Ali Tekin, HUDER Genel Başkanı Avukat Hüseyin Kaya ile Medya ve İletişim Uzmanı Zeynep Bayramoğlu’nun konuşmacı olarak katılacağı programın 17 Şubat Cumartesi günü 15 Temmuz Kültür Sarayı’nda yapılacağını açıklayan Uğurlu, canlarını vatanları ve inançları uğrunda feda eden vatan evlatlarının aziz hatırlarını onları anlamak ve anlatmakla yaşatmaya çalıştıklarını kaydetti.

Başkan Uğurlu açıklamasında “Bu dünyada en değerli varlıkları olan canlarını bu vatan için, bizler için, bayrak için, ezan için seve seve vermiş olan şehitlerimizi anmak, onların şahadetini idrak edebilmek ve hem bizlere hem de bizden sonraki nesillere şehitliğin önemini anlatabilmek için böylesi programlara elbette ihtiyaç var. Yüz yıllardır bu ülke için canını feda eden şehitlerimizin kanları ile sulanmış olduğu bir toprak parçasında yaşıyoruz. İnandığı davası için, bayrak için, vatanını, milletini ve namusunu düşmanlara karşı korumak için canını feda edenler varsa o toprak parçası gerçekten vatandır. Şehit kanları ile sulanmış olan bu topraklar bizlere emanettir. Öyleyse şehitlerimizin emanetlerine hakkıyla sahip çıkmalıyız” ifadelerine yer verdi.

"7 düvele karşı mücadele ediyoruz"

Başkan Uğurlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 7 düvele karşı mücadele verdiğini de vurgulayarak askeriyle, polisiyle, genciyle yaşlısıyla ülkeyi düşmanlara karşı korumak için mücadele verildiğinin altını çizdi. Uğurlu, “Bir yandan PKK/PYD terör örgütü, diğer yandan İŞİD terör örgütü, bir diğer yandan da FETÖ terör örgütü. Bunların hepsi tek bir yerden yönetiliyormuşcasına hareket ediyorlar. Tek bir dertleri var; ülkemizin istikrarını, huzurunu, güvenini bozmak ve birlikteliğimizi ortadan kaldırmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Ancak askerimizle, polisimizle, genç ve yaşlılarımızla, bu ülkeyi düşmanlara ve teröristlere bırakmamak için bütün varlığımızla yüreğimizdeki vatan ve millet sevgisiyle bizde büyük bir mücadele veriyoruz” diye konuştu.

Uğurlu, açıklamasında tüm şehitleri rahmet ve minnetle yad ettiklerini vurgulayarak, programda 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren yarışmacılara ödüllerinin verileceğini de belirtti.

Son Güncelleme: 16.02.2018 11:13
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