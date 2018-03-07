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Kemalpaşa TOKİ’de çalışmalar devam ediyor

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı M. Ergün Turan, Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu ile birlikte Kemalpaşa’da yapımına başlanan TOKİ inşaat alanında incelemeler bulundu.TOKİ tarafından Kemalpaşa’da yapımına başlanan...

Kemalpaşa TOKİ’de çalışmalar devam ediyor

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı M. Ergün Turan, Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu ile birlikte Kemalpaşa’da yapımına başlanan TOKİ inşaat alanında incelemeler bulundu.TOKİ tarafından Kemalpaşa’da yapımına başlanan...

07 Mart 2018 Çarşamba 15:17
Kemalpaşa TOKİ’de çalışmalar devam ediyor

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı M. Ergün Turan, Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu ile birlikte Kemalpaşa’da yapımına başlanan TOKİ inşaat alanında incelemeler bulundu.

TOKİ tarafından Kemalpaşa’da yapımına başlanan 679 konut, 22 iş yeri, 16 derslikli ilkokul, 16 derslikli ortaokul, cami ile altyapı ve çevre düzenleme işi çalışmaları devam ederken, TOKİ Başkanı M. Ergün Turan Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu ile birlikte inşaat alanında incelemeler bulundu.

"Hemşehrilerimizin hayali"

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, TOKİ Başkanı ile birlikte 2 bin 500 konutluk projenin hem ilk etabı olan 679 konut, 22 iş yeri, 16 derslikli ilkokul, 16 derslikli ortaokul, cami ile altyapı ve çevre düzenleme işi çalışmaları hem de ikinci etap alanında incelemelerde bulunduklarını belirterek, "Çambel-Akalan mevkiinde ilk olarak alan çalışmaları başladı. Alan çalışmalarının bitmesi ile birlikte inşaat çalışmalarımız start aldı. Bugün de TOKİ Başkanımız ile birlikte inşaat çalışmalarını inceledik. Bizim ve Kemalpaşalı hemşehrilerimizin hayali olan bir projenin daha hayata geçmesi bizleri oldukça sevindirdi. Ben TOKİ Başkanımıza ve projenin başlaması noktasında sürekli yanımızda olan ve desteklerini esirgemeyen Milletvekilimiz Kerem Ali Sürekli’ye teşekkür ediyorum" dedi.

"Mahalle konsepti"

Projenin mahalle konseptinde tasarlandığını belirten Uğurlu, toplamda 2 bin 500 konutun etap etap yapılacağını vurguladı. Başkan Uğurlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Mahalle konseptinde tasarlanan projeyle konutların yanı sıra iş yerleri, okulları, spor ve oyun alanları, parkları, peyzajıyla kaliteli bir yaşam alanı oluşturuldu. Projede cephelerde yerel ve modern mimari sentezlendi. Yerleşim alanı projelendirilirken teraslama yapılarak binaların güneşten ve manzaradan yararlanması sağlandı." Uğurlu, başvuru şartları ile ilgili olarak ilerleyen tarihlerde kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacağını da sözlerine ekledi.

"Yatay mimari ile inşa edilecek"

TOKİ Başkanı M. Ergün Turan ise, 679 konutluk projenin sosyal donatı alanlarıyla yeni bir yaşam alanı olacağını söyledi. "Hiçbir yerde en yüksek bina TOKİ binası olmayacak" anlayışıyla konut ürettiklerini belirten Turan, projenin yatay mimari ile inşa edileceğini ve yöresel dinamikleri barındıracağını söyledi.
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