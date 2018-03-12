Kayıt yaptırana mama armağan

Konak Belediyesi evinde kedi veya köpek besleyen hayvan sahiplerinin yaptırması zorunlu olduğu kayıt işlemlerini bir farkındalık kampanyasına dönüştürdü. Buna göre evcil hayvanını kayıt yaptıranlara ücretsiz kuru mama veya kedi kumu hediye edilecek. Böylece ilçe sınırları içinde ikamet eden evcil hayvanlar da kayıt altına alınmış olacak.

Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği gereği evcil hayvan sahiplerinin bağlı oldukları belediyeye giderek hayvanlarını kayıt altına aldırmaları gerekiyor. Ancak pek çok hayvan sahibi bu zorunluluğu yerine getirmiyor. İzmir’in merkez ilçesi Konak’ta bu eksikliğin giderilmesi adına önemli bir çalışma başlatıldı.

Evde bakımını üstlendikleri kedi ve köpeklerin kaydını yaptırmayan vatandaşlara yönelik hayata geçirilen kampanya ile bu zorunluluk ödülle taçlandırılıyor. İlçelerdeki sahipli hayvan sayısının belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmada Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne gelerek evcil hayvanlarını kayıt altına alanlara kuru mama ve ya kedi kumu hediye edilecek.

Kayıt yaptırmak ücretsiz

Konak’ta yaşayan hayvan sahipleri kayıt için hiçbir ücret ödemeden başvuru yapabiliyor. Ücretsiz mama ve kedi kumundan yararlanabilmek için son bir yıl içinde hayvanların kuduz aşısının yapıldığını gösteren veteriner hekim tarafından onaylanmış sağlık karnesinin ibraz edilmesi gerekiyor. Konak Belediyesi’nin Halkapınar’da bulunan Veteriner İşleri Müdürlüğüne kedi sahiplerinin sadece sağlık karnesi ile gitmesi yeterli olurken, köpek sahiplerinin köpekleri ile gitmesi gerekiyor. Kampanya ile farkındalık yaratmak isteyen Konak Belediyesi köpekler için 3 kg paketli kuru mama, kediler için de 1,5 kilogram kuru mama veya stok durumuna göre 10 kilogram kedi kumu veriyor. Kayıt yaptırmış olmak evcil kedi ve köpeklerin vefatında da İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hayvan mezarlığı hizmetinden yararlanabilmeyi sağlıyor.

Yasal zorunluluk

Evcil kedi ve köpeği bulunan vatandaşların en kısa sürede bağlı olduğu belediyeye giderek hayvanlarını kayıt altına aldırmaları yasa gereği de yapılması gerekiyor. Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Sait Tong, “Hayvan sahiplerinde farkındalık oluşturmak için kampanya başlattık. Evcil hayvanların kaydını yapmak hem de kuduz aşılarını yaptırdıklarına dair bildirimleri teşvik amacıyla böyle bir kampanya düzenledik” dedi. Tong, Türkiye’ye girişi, satışı ve sahiplendirilmesi yasak olan bazı hayvan ırklarından ‘Kısırlaştırılan Tehlikeli Hayvanlara Ait Kayıt Belgesi’ bulunmayanlara mevzuat gereği kayıt işlemi yapılmayacağını da söyledi.