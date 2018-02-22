Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116120
ALTIN
161.609
DOLAR
3.7995
STERLİN
5.2673
EURO
4.6673

Karşıyaka Belediyesinde dart heyecanı

Karşıyaka Belediyesi, çalışanlarını spora teşvik etmek ve sosyal ilişkileri güçlendirmek amacıyla düzenlediği organizasyonlara bir yenisini daha ekledi. İlk kez düzenlenen "Personel Dart Turnuvası" ile belediye çalışanları iş stresinden...

Karşıyaka Belediyesinde dart heyecanı

Karşıyaka Belediyesi, çalışanlarını spora teşvik etmek ve sosyal ilişkileri güçlendirmek amacıyla düzenlediği organizasyonlara bir yenisini daha ekledi. İlk kez düzenlenen "Personel Dart Turnuvası" ile belediye çalışanları iş stresinden...

22 Şubat 2018 Perşembe 10:45
Karşıyaka Belediyesinde dart heyecanı

Karşıyaka Belediyesi, çalışanlarını spora teşvik etmek ve sosyal ilişkileri güçlendirmek amacıyla düzenlediği organizasyonlara bir yenisini daha ekledi. İlk kez düzenlenen "Personel Dart Turnuvası" ile belediye çalışanları iş stresinden uzaklaşarak hedefe odaklandı.

Girne Kültürpark içindeki Muharrem Candaş Spor Salonu’nda çekişmeli müsabakalara imza atan katılımcılar performanslarıyla göz doldurdu. 8 erkek, 8 kadın çalışanın yarıştığı ve tüm gün süren turnuva sonunda kazanan dostluk oldu. Düzenlenen ödül töreninde ilk üçe girenlere iki kişilik maç bileti ve madalya ile tüm katılımcılara anı madalyası takdim edildi.

“Geleneksel hale getireceğiz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Dünya çapında popüler bir salon sporu olmaya başlayan dart sporuna belediye olarak çok önem veriyoruz. Bu sene ilk defa düzenlediğimiz turnuvayı bundan sonra geleneksel hâle getirmek istiyoruz. Amacımız sadece popüler sporları değil, alternatif branşları da desteklemek ve geliştirmek. Etkinliğe katılan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bayraklı’da sanat müziği rüzgarı
Bayraklı’da sanat müziği rüzgarı
Medical Park’tan eczacılara özel indirim
Medical Park’tan eczacılara özel indirim
Büyükşehirin aldığı önlemlerle iş kazaları yüzde 55 azaldı
Büyükşehirin aldığı önlemlerle iş kazaları yüzde 55 azaldı

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim