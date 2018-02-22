Karşıyaka Belediyesinde dart heyecanı

Karşıyaka Belediyesi, çalışanlarını spora teşvik etmek ve sosyal ilişkileri güçlendirmek amacıyla düzenlediği organizasyonlara bir yenisini daha ekledi. İlk kez düzenlenen "Personel Dart Turnuvası" ile belediye çalışanları iş stresinden uzaklaşarak hedefe odaklandı.

Girne Kültürpark içindeki Muharrem Candaş Spor Salonu’nda çekişmeli müsabakalara imza atan katılımcılar performanslarıyla göz doldurdu. 8 erkek, 8 kadın çalışanın yarıştığı ve tüm gün süren turnuva sonunda kazanan dostluk oldu. Düzenlenen ödül töreninde ilk üçe girenlere iki kişilik maç bileti ve madalya ile tüm katılımcılara anı madalyası takdim edildi.

“Geleneksel hale getireceğiz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Dünya çapında popüler bir salon sporu olmaya başlayan dart sporuna belediye olarak çok önem veriyoruz. Bu sene ilk defa düzenlediğimiz turnuvayı bundan sonra geleneksel hâle getirmek istiyoruz. Amacımız sadece popüler sporları değil, alternatif branşları da desteklemek ve geliştirmek. Etkinliğe katılan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.