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KARGEM’le geleceğe hazırlanıyorlar

Karşıyakalı çocuk ve gençlere eğitim desteği sağlayan Karşıyaka Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezinde (KARGEM) eğitim gören öğrencilerin sayısı 4 yılda 8 bine ulaşırken, lise ve üniversiteye girişlerdeki başarı oranı yüzde 90’a...

KARGEM’le geleceğe hazırlanıyorlar

Karşıyakalı çocuk ve gençlere eğitim desteği sağlayan Karşıyaka Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezinde (KARGEM) eğitim gören öğrencilerin sayısı 4 yılda 8 bine ulaşırken, lise ve üniversiteye girişlerdeki başarı oranı yüzde 90’a...

12 Mart 2018 Pazartesi 13:49
KARGEM’le geleceğe hazırlanıyorlar

Karşıyakalı çocuk ve gençlere eğitim desteği sağlayan Karşıyaka Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezinde (KARGEM) eğitim gören öğrencilerin sayısı 4 yılda 8 bine ulaşırken, lise ve üniversiteye girişlerdeki başarı oranı yüzde 90’a ulaştı. KARGEM bu yıl da iddialı bir şekilde ücretsiz eğitimlerine devam ediyor. Başkan Akpınar, “Eğitimin yanı sıra, sosyal etkinliklerle de gençlerimizin kişisel gelişimlerine destek oluyoruz” dedi.

İlçe sınırları içinde ikamet eden ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına tamamen ücretsiz olarak hizmet sunan Karşıyaka Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (KARGEM), 4 yılda 8 bin öğrenciye hizmet verdi. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına önemli bir misyon üstlenen merkezin sınavlardaki başarı oranı ise yüzde 90’a ulaştı.

Her yıl ortalama 2 bin öğrenciyi sınavlara hazırlayan KARGEM’de bugüne kadar 8 öğrenci tıp fakültelerini, 20 öğrenci de hukuk fakültelerini kazandı. Eğitim hizmetlerinin yanı sıra; tiyatro, bağlama, halk oyunları kursu gibi etkinlikler, yarışmalar ve gezilerle çocukların sosyal gelişimlerine de katkı sağlandı. Bu yıl da iddialı bir şekilde eğitimlerine devam eden KARGEM’de hedef, başarıyı artırmak olarak belirlendi.

“Geleceğe hazırlıyoruz”

KARGEM ile ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını en iyi şekilde geleceğe hazırladıklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Gençlik Eğitim Merkezimizde, 4 yılda öğrenci sayımızı 8 bine çıkardık. 5. sınıftan 12. sınıfa kadar yüzlerce çocuğumuza aynı anda hizmet veriyor, eğitimin yanı sıra sosyal etkinliklerle kişisel gelişimlerine de destek oluyoruz. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, düşünen, sorgulayan, vizyonlu, ahlaklı ve bilinçli nesiller yetiştirilmesine katkı sağlamak için tüm imkanlarımızla çalışıyoruz. Bu hizmetler karşısında tek beklentimiz ise evlatlarımızın başarısıdır” dedi.
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