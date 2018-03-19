Kadınların sineması Konak’ta

Konak Belediyesi bu yıl 16. yaşını kutlayan Filmmor Kadın Filmleri Festivaline ev sahipliği yapıyor. 30 Mart-1 Nisan tarihleri arasında Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek olan kadınların festivali, usta filmler, atölyeler, paneller, forumlar ve söyleşilerle dopdolu bir program içeriyor.

İzleyiciler kadın yönetmenlerin kadın filmlerinden öte, sinemaya ve hayata farklı kadrajlar açan kadınların sinemayla dansını izleme olanağı bulacak. Türkiye ve dünyadan filmlerin yanı sıra söyleşiler, atölyeler ve toplu gösterimlerin olacağı zengin bir içerik sunan festival programı bu yıl, “Ne söz biter, ne yol, ne de düş” sözüyle perdelerini açacak. İzmirliler 16. Filmmor Kadın Filmleri Festivali kapsamında gösterimi yapılacak tüm filmleri ücretsiz izleyebilecek.

Konak Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nin İzmir ayağının açılışı 30 Mart Cuma günü Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezinde yapılacak. Festival saat 12.00’de Kaygı filminin gösterimiyle başlayacak. Ardından saat 14.00’te Filistin’i İşlemek, saat 16.00’da Yeter Artık Yeter ve saat 18.00’de Yaz Sıcağında Teori adlı filmlerin gösterimi yapılacak.

Dolu dolu program

Kadınlar için buluşma, dayanışma ve forum alanı oluşturan festivalin ikinci gününde de dört film sinemaseverlerle buluşacak. Saat 12.00’de Babamın Çalıya Döndüğü Gün ile başlayacak gösterimler saat 14.00’te İşe Yarar Bir Şey, saat 16.00’da Annelik ve saat 18.00’de Evin Sakinleri filmleriyle devam edecek. 1 Nisan Pazar günü sona erecek festivalin son gününde de film gösterimleri ve söyleşiler yer alıyor. Türkan Saylan Kültür Merkezinde saat 12.00’de Kameralı Kadınlar filmi ile başlayacak son gün gösterimleri saat 14.00’te Mekanlar, Yüzler ile saat 16.00’da İlahi Düzen adlı filmle son bulacak. Festival saat 18.00’de yapılacak Kadınlar Vardır adlı forum ile sona erecek.