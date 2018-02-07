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Jeofizikçiler yeni yönetimini seçti

Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından gerçekleştirilen olağan genel kurul seçimi sonucu mevcut başkan Sinancan Öziçer yeniden seçildi.İzmir Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sinancan Öziçer, yeni yönetim kurulu...

Jeofizikçiler yeni yönetimini seçti

Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından gerçekleştirilen olağan genel kurul seçimi sonucu mevcut başkan Sinancan Öziçer yeniden seçildi.İzmir Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sinancan Öziçer, yeni yönetim kurulu...

07 Şubat 2018 Çarşamba 14:41
Jeofizikçiler yeni yönetimini seçti

Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından gerçekleştirilen olağan genel kurul seçimi sonucu mevcut başkan Sinancan Öziçer yeniden seçildi.

İzmir Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sinancan Öziçer, yeni yönetim kurulu üyelerinin yaş ortalamasının 32 olduğunu, genç ve dinamik bir yönetim kadrosuyla göreve hazır olduklarını, toplumsal sorumluluk bilinci ile hareket edeceklerini, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliğine gideceklerini, sosyal sorumluluk projeleri ile topluma katkı ve destek sağlayacaklarını söyledi.

Öziçer, Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi olarak bilim ve gerçekler ışığında, daima çıkar gözetmeden, kamu yararı bilinci ile halkımızı doğru bilgilendirmeye dün olduğu gibi bugün de devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Olağan Genel Kurulca seçilen yeni yönetim kurulu ise Sinancan Öziçer, Doç. Dr. Emre Timur, Dr. Bade Pekçetinöz, Doğucan Özyalçın, Gülçin Gövsulu, Yaprak Börekçi ve Serkan Vayiç’ten oluştu.
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