İzmir’in iyilik projesi çığ gibi büyüyor

Yaşar Üniversitesi’nin başlattığı kampanya ile “İzmir’de iyilik var” diyerek bir araya gelen 103 sivil toplum kuruluşu ve belediyeler, hem geçen yılı hem de bu yıl da kentte daha fazla kişiye ulaşmak için neler yapılabileceğini değerlendirmek için bir araya geldi.

Son iki yılda, Yaşar Üniversitesi’nin organizasyonu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Dünya Gönüllüler Günü nedeniyle “İzmir’de iyilik var” sloganıyla bir araya gelen ve sayıları sürekli olarak artan sivil toplum kuruluşları, iyilik hareketini daha fazla kişiye yaymak için bu yıl da bir arada olacak. İyilik İçin İzmir Sivil Toplum Ağı çatısı altında birleşen kuruluşlar, sayıları 3 bini aşan gönüllüler aracılığıyla kimisi mültecilere yardım ederek, kimisi sokak hayvanlarını doyurarak, kimisi bir yaşlının evini temizleyerek gönüllülüğü, iyiliği ve dayanışmayı hatırlatmaya, farkındalık yaratmaya devam edecek.

Yaşar Üniversitesi, projeye katılan kuruluşlar için Selçuk Yaşar Kampüsü’nde bir teşekkür töreni düzenledi. Törende, 103 kuruluş ve belediyelerin temsilcilerine, Ege Orman Vakfı aracılığıyla 5 bin fidana ulaşan İzmir’de İyilik Var Ormanı’na dikilen fidanlar için belgeler takdim edilirken 4 yıl önce bale sanatçısı ve dans eğitmeni Banu Dağcıoğlu Türkeli önderliğinde bedensel engellilere yönelik algıları yıkmak için başlatılan Wheelchair Dance Project (Tekerlekli Sandalye Dansı Projesi) üyeleri de dans gösterisi sundu. MEV koleji öğrencilerinden Ekin Karya da gönüllü olarak katıldığı İzmir’de İyilik Var etkinliğindeki, deneyimlerini anlattı.

İyilik herkese yansısın

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, “İyilik herkese yansısın, herkesten kitlelere ulaşsın, toplumun buna çok ihtiyacı var. 2017 yılında 2 Aralık günü, bir önceki yıl olduğu gibi üniversitemiz, dernekler, sivil toplum kuruluşları ve belediyeler iyilik için bir araya geldi. Katılımcı kuruluş ve gönüllü sayısı iki kata yakın arttı. Bini aşkın Yaşar Üniversiteli, gönüllüler, liselerden anaokullarına kadar öğrencilerin de katılmasıyla bu birliktelik daha da büyüdü. Geçen dönem, her öğrencimizin almadan mezun olamadığı sosyal sorumluluk dersine kayıtlı 980 öğrenci, 7 bin 840 saat gönüllü çalışma gerçekleştirdi. İyilik için bir araya gelenlerin oluşturduğu bu işbirliği, umut ediyoruz ki büyüyerek artıp Ege’ye ve Türkiye’ye yayılacak. 2018’de de daha fazla üniversite, kurum, dernek, belediye ve öğrenciyle iyilik sesimizi yükseltmeyi hedefliyoruz. İyiliğe herkesin ihtiyacı var” dedi.

Büyük destek gördü

Yaşar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Programı Koordinatörü Kevser Çimenli, “İyilik hareketini ve gönüllülük kavramını yaymak istedik. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelip aynı amaçta buluşarak İzmir Sivil Toplum Ağını kurduk, Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği Platformu da destek verdi. Bu süreçte İzmir Büyükşehir Belediyesi hep yanımızda oldu, kampanyamızı sahiplendi. Bu anlamda yapılan çalışma yerel yönetim - sivil toplum ve üniversite iş birliği çerçevesinde de başarılı bir adım olarak gerçekleşti. Ancak beni en çok sevindiren, iyilik hareketinin anaokulundan liseye kadar öğrencilerden büyük destek görmesi” diye konuştu.