Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 14°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115450
ALTIN
166.700
DOLAR
3.9399
STERLİN
5.5274
EURO
4.8592

İzmir’e şehit ateşi düştü

Diyarbakır’da görevli olduğu karakola giderken hain pusuda şehit olan jandarma uzman çavuş Sergen Çakmak’ın İzmir’deki baba ocağına acı haber ulaştı.Diyarbakır’ın Hani ilçesi Topçular karayolu Şekale Tepe bölgesinde seyir halinde...

İzmir’e şehit ateşi düştü

Diyarbakır’da görevli olduğu karakola giderken hain pusuda şehit olan jandarma uzman çavuş Sergen Çakmak’ın İzmir’deki baba ocağına acı haber ulaştı.Diyarbakır’ın Hani ilçesi Topçular karayolu Şekale Tepe bölgesinde seyir halinde...

19 Mart 2018 Pazartesi 19:34
İzmir’e şehit ateşi düştü

Diyarbakır’da görevli olduğu karakola giderken hain pusuda şehit olan jandarma uzman çavuş Sergen Çakmak’ın İzmir’deki baba ocağına acı haber ulaştı.

Diyarbakır’ın Hani ilçesi Topçular karayolu Şekale Tepe bölgesinde seyir halinde bulunan araca teröristlerce pusu kuruldu. Hain pusuda 1 gönüllü güvenlik korucusu ile birlikte jandarma uzman çavuş Sergen Çakmak da şehit oldu. Hani Asayiş Jandarma Komando Bölük Komutanlığında görevli Çakmak’ın İzmir’in Bayraklı ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı.

Bayraklı Kaymakamı Adem Arslan ve jandarma yetkilileri şehidin ailesine acı haberi ulaştırdı. Çakmak’ın evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı.

Şehidin 2 kardeşinden birinin de Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay olarak görev yaptığı öğrenildi.

Son Güncelleme: 19.03.2018 22:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadınların sineması Konak’ta
Kadınların sineması Konak’ta
Aydem ve Gediz Elektrik, ’Sözleşme Hesap Numarası’ dönemini başlattı
Aydem ve Gediz Elektrik, ’Sözleşme Hesap Numarası’ dönemini başlattı
10. Forum Bornova Kukla Oyunu Ödülleri sahiplerini buldu
10. Forum Bornova Kukla Oyunu Ödülleri sahiplerini buldu

banner29

banner47

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim