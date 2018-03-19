İzmir’e şehit ateşi düştü

Diyarbakır’da görevli olduğu karakola giderken hain pusuda şehit olan jandarma uzman çavuş Sergen Çakmak’ın İzmir’deki baba ocağına acı haber ulaştı.

Diyarbakır’ın Hani ilçesi Topçular karayolu Şekale Tepe bölgesinde seyir halinde bulunan araca teröristlerce pusu kuruldu. Hain pusuda 1 gönüllü güvenlik korucusu ile birlikte jandarma uzman çavuş Sergen Çakmak da şehit oldu. Hani Asayiş Jandarma Komando Bölük Komutanlığında görevli Çakmak’ın İzmir’in Bayraklı ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı.

Bayraklı Kaymakamı Adem Arslan ve jandarma yetkilileri şehidin ailesine acı haberi ulaştırdı. Çakmak’ın evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı.

Şehidin 2 kardeşinden birinin de Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay olarak görev yaptığı öğrenildi.